Nghệ An: Cắt thùng các xe cơi nới quá tải chạy trên tuyến Quốc lộ 46

(Baonghean.vn) - Địa bàn Nghệ An hiện có rất nhiều tuyến đường dân sinh đang xuống cấp trầm trọng, nguyên nhân là do xe quá khổ, quá tải hoành hành gây mất an toàn giao thông và ảnh hưởng đến tình hình phát triển KT-XH của các địa phương.