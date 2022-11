Nghệ An có 3 doanh nghiệp tiêu biểu thực hiện chính sách, pháp luật Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp được tôn vinh

(Baonghean.vn) - Thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTG ngày 17/10/2022 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, vốn thực hiện 3 Chương trình mục tiêu Quốc gia những tháng còn lại năm 2022 và nâng cao chất lượng xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023, ngày 28/10/2022, UBND tỉnh Nghệ An đã có Văn bản số 8432/UBND-KT gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các ban quản lý dự án và chủ đầu tư.

Các vụ thu hồi ô tô được thực hiện bởi rất nhiều lý do khác nhau, nhưng đây là những lý do kỳ lạ nhất khiến nhiều người khó tin.

(Baonghean.vn) - Ngư dân Nghệ An cho biết, thời điểm này, cá, mực phơi khô trên biển có giá cao hơn nhiều so với cùng kỳ năm trước. Các loại hải sản giá trị cao cũng nhích giá do thương lái gom hàng để bán vào dịp Tết Nguyên đán sắp tới.