Nghệ An có 3 tác phẩm đạt Giải báo chí 'Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc'

Nhân kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930-2020), tối 10/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức trao giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV, năm 2019-2020.

Tới dự có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Trần Quốc Vượng - Thường trực Ban Bí thư; Võ Văn Thưởng - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; Đồng chí Trần Thanh Mẫn - Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam; Các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Vũ Đức Đam - Phó Thủ tướng Chính phủ; Hầu A Lềnh - Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương. Ảnh: G.H

Trao giải Đặc biệt cho nhóm tác giả Đài Truyền hình Việt Nam. Ảnh: G.H Tính đến hết ngày 20/9/2020, Ban Tổ chức Giải báo chí “Vì sự nghiệp đại đoàn kết toàn dân tộc” lần thứ XIV đã nhận được 1.161 tác phẩm dự thi hợp lệ của 5 thể loại: Báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình và ảnh báo chí của trên 100 cơ quan báo chí ở Trung ương và địa phương.

Theo đánh giá của Ban tổ chức: Nhìn chung các tác phẩm tham gia giải năm nay có chất lượng tương đối đồng đều, bám sát chủ đề, thể lệ của giải, phản ánh khá phong phú, sinh động, toàn diện nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Đặc biệt, tập trung vào chủ đề xây dựng, củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phòng, chống dịch Covid-19; đấu tranh, phản bác những cái xấu, những luận điệu xuyên tạc của các thế lực lợi dụng các yếu tố dân tộc, tôn giáo, tín ngưỡng để chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc...





Các tác giả, nhóm tác giả đạt giải A. Ảnh: G.H

Ban Tổ chức đã chọn được 81 tác phẩm xuất sắc để trao 5 giải A; 14 giải B; 29 giải C; 32 giải Khuyến khích. Giải Đặc biệt thuộc về tác phẩm "Đoàn kết toàn dân chống giặc Covid-19" của nhóm tác giả thuộc Đài Truyền hình Việt Nam.

Tác giả, nhóm tác giả đạt giải Khuyến khích. Ảnh: G.H

Nghệ An có 3 tác phẩm đạt giải gồm: Chuyên đề "Sức vươn kinh tế biển" của Nhóm tác giả: Mai Hậu - Bình Minh (Báo Công an Nghệ An) đạt giải Ba; 2 chuyên đề “Yên vui xứ đạo” nhóm tác giả Chu Thị Khánh Ly - Nguyễn Hoài Thu (Báo Nghệ An) và “Nghệ An đấu tranh quyết liệt với Hội Thánh Đức Chúa trời” nhóm tác giả Bình Minh - Hồ Hưng (Báo Công an Nghệ An) đạt giải Khuyến khích.