Nghệ An: Đảm bảo cung ứng kịp thời, đầy đủ, chất lượng sách giáo khoa mới cho học sinh

Qua gần 2 tháng chuẩn bị, ngày 16/4/2021, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định 1024/QĐ-UBND ngày 16/4/2021 về việc phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 sử dụng trong các cơ sở giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Nghệ An từ năm học 2021 - 2022.

Theo đó, đối với sách giáo khoa lớp 2 các môn Toán, Đạo đức, Tự nhiên và xã hội, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục thể chất, hoạt động trải nghiệm đều là các đầu sách của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành. Riêng môn Tiếng Việt, ngoài bộ sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành còn có 1 đầu sách của bộ sách Cánh Diều do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát hành; môn Hoạt động trải nghiệm có thêm 1 đầu sách của bộ Chân trời sáng tạo do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành.

Đối với sách giáo khoa lớp 6, có 23 đầu sách được lựa chọn, trong đó 13 đầu sách do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành, 5 đầu sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm TP. Hồ Chí Minh phát hành và 5 đầu sách do Nhà xuất bản Đại học Sư phạm phát hành.