Nghệ An: Đề nghị khởi tố hoạt động đa cấp không phép, lừa đảo huy động vốn

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam khẳng định, Lion Group là tổ chức tự xưng, hoạt động huy động vốn đa cấp trái pháp luật.

Trong khi, công an một số địa phương hiện đã phát cảnh báo tới người dân về tổ chức này. Theo nhận định của cơ quan công an, một khi không thu hút được nhà đầu tư mới, mạng lưới hoạt động của tổ chức Lion Group sẽ sụp đổ khi không đủ tiền để chi trả, nhà đầu tư sẽ mất toàn bộ số tiền. Công an khuyến cáo đến các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công nhân viên, người lao động và người dân cần cảnh giác với hoạt động kinh doanh tài chính bất thường, bất hợp pháp nhiều rủi ro; không để bị lôi kéo, dụ dỗ tham gia, gây mấy an ninh, trật tự...