Nghệ An đề nghị Quân khu 4 hỗ trợ lực lượng khắc phục hậu quả do mưa lũ

Lãnh đạo tỉnh và lực lượng Quân đội, Công an kiểm tra sạt lở đất tại huyện Con Cuông. Ảnh: Phú Hương

Từ ngày 28/10 đến ngày 31/10, do ảnh hưởng của hoàn lưu sau bão kết hợp với không khí lạnh nên ởxảy ra một đợt mưa to đến rất to, có nơi đặc biệt to. Tổng lượng mưa từ 19 giờ ngày 28/10/2020 đến 07 giờ ngày 31/10 phổ biến 70 - 770 mm.Mưa lớn đã làm 94 xóm bị ngập lụt; 27 xóm bị cô lập; 14.511 nhà bị ngập và số hộ dân phải di dời dovà ảnh hưởng của sạt lở đất là 4.447 hộ.

Theo báo cáo nhanh của UBND các huyện, thành, thị, tính đến 12 giờ ngày 01/11/2020, toàn tỉnh có 05 người chết; 02 người mất tích và 03 người bị thương. Có 6 nhà bị sập đổ, 84 nhà bị hư hỏng một phần, 803 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở đất. Ngoài ra, 18 điểm trường bị ảnh hưởng do ngập lụt, 12 phòng học bị hư hỏng…



Sạt lở do mưa lớn gây ách tắc giao thông tại Rú Nguộc - Thanh Chương. Ảnh tư liệu CTV

Tổng diện tích lúa bị ngập là 885 ha; Diện tích ngô, rau màu các loại bị thiệt hại 9.215 ha; 6.354 ha diện tích thủy sản bị ngập, gần 133.000 gia cầm, 457 con gia súc bị cuốn trôi… trên 44 km kênh mương, 660 m đê địa phương, 15 đập nhỏ, 51 km đường giao thông địa phương bị sạt lở, hư hỏng...

Đặc biệt, sau mưa lũ là nguy cơ về dịch bệnh, môi trường, giao thông đi lại bị chia cắt…

Ngay sau khi nước rút, tỉnh đã huy động hơn 8.000 cán bộ, chiến sĩ quân sự, công an, biên phòng và lực lượng tại chỗ giúp dân khắc phục thiên tai. Tuy nhiên, địa bàn Nghệ An có nhiều vùng bị ngập lụt, lực lượng, phương tiện bị phân tán nhiều nơi, Nhân dân các huyện Đô Lương, Thanh Chương, Hưng Nguyên nhiều vùng bị chia cắt. Mặc dù tỉnh đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện nhưng vẫn còn một số địa phương gặp khó khăn về lực lượng, chưa đáp ứng nhu cầu khắc phục hậu quả lũ lụt.

Trước tình hình đó, ngày 1/11, UBND tỉnh đã có Văn bản số 7598/UBND-NC gửi Bộ Tư lệnh Quân khu 4 đề nghị hỗ trợ lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Lực lượng Quân đội phối hợp giúp dân sơ tán khỏi vùng ngập lụt tại TP Vinh. Ảnh tư liệu Quang An

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An đề nghị Bộ Tư lệnh Quân khu 4 hỗ trợ lực lượng 400 cán bộ, chiến sĩ cho địa bàn hai huyện Thanh Chương, Đô Lương, giúp Nhân dân khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra để nhanh chóng ổn định cuộc sống, sản xuất. Thời gian thực hiện bắt đầu ngày từ ngày hôm nay (1/11/2020).