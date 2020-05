Nghệ An đề xuất tuyển dụng thêm 5000 biên chế giáo viên

Sở Nội vụ và Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản tham mưu với UBND tỉnh đề xuất với Bộ Nội vụ cho thêm 5.000 biên chế, trong đó cần 3.000 biên chế cho bậc tiểu học và 2.000 biên chế cho bậc mầm non. Tuy nhiên, số lượng này nếu tính theo tỷ lệ cũng chưa đạt tiêu chí đề ra, đặc biệt, khi hiện nay bậc mầm non của Nghệ An chỉ mới bố trí được 1,6 giáo viên/lớp (thay vì 2 giáo viên/lớp).

Giờ học vẽ của Cô trò Trường Mầm non xã Nghi Đồng, huyện Nghi Lộc. Ảnh Thu Hiền

Theo quy hoạch phát triển giáo dục năm 2020 - 2021 mà UBND tỉnh vừa phê duyệt, trong năm học tới số học sinh của của 4 bậc học là mầm non, tiểu học và THCS và THPT (bao gồm hệ bổ túc THPT) là 837.507 học sinh, tăng gần 30.000 học sinh so với năm học 2019 – 2020. Số học sinh tăng đều ở tất cả các bậc học và nhiều nhất là ở bậc THPT.

Hiện nay, tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của ngành giáo dục Nghệ An là gần 50.000 người. Tình trạng thiếu giáo viên vẫn diễn ra trầm trọng, đặc biệt là ở bậc mầm non và tiểu học.

Để bổ sung giáo viên cho bậc tiểu học, nhiều năm qua Nghệ An đã điều chuyển giáo viên từ bậc THCS xuống bậc tiểu học. Ảnh: Mỹ Hà

Vì thế, trong năm học tới, ngành sẽ giảm tỷ lệ giáo viên ở bậc THCS xuống 1,8 giáo viên/lớp (hiện đang 2 giáo viên/lớp) để điều chuyển hoặc ưu tiên biên chế cho bậc tiểu học đảm bảo 1,4 giáo viên/lớp (hiện đang 1,3 – 1,35 giáo viên/lớp) như hiện nay.