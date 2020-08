Nghệ An: Giả danh cán bộ ngân hàng, làm giả hồ sơ lừa đảo liên tỉnh hàng chục tỷ đồng

- Văn phòng cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành bắt tạm giam đối tượng Bùi Hữu Thắng (SN 1986), trú tại phường Trung Đô (TP. Vinh), có hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Tháng 4/2020, nhiều người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An và Hà Tĩnh gửi đơn tố giác tội phạm tới cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An. Nội dung đều tập trung vào việc tố cáo đối tượng Bùi Hữu Thắng, nhân viên ngân hàng trên địa bàn Nghệ An chiếm đoạt số tiền hơn 10 tỷ đồng. Sau thời gian tập trung xác minh, Văn phòng cơ quan CSĐT đã xác lập chuyên án để đấu tranh, làm rõ. Đến ngày 18/8/2020, ban chuyên án đã bắt tạm giam đối tượng Bùi Hữu Thắng.

Đối tượng Bùi Hữu Thắng. Ảnh: Đức Vũ

Bước đầu, cơ quan điều tra đã xác định, từ năm 2013 - 2018, Bùi Hữu Thắng đã giả danh là cán bộ Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam đưa ra thông tin mức lãi suất cao gấp 3 lần bình thường chỉ dành riêng cho các nhân viên ngân hàng để lừa người dân. Tin tưởng là cán bộ ngân hàng thật, nhiều người dân đã đến đưa tiền cho Thắng. Mỗi lần gặp gỡ người dân Thắng đều đưa nhiều loại giấy tờ như “giấy biên nhận”, “biên bản huy động vốn”, “giấy hẹn chuyển đổi hoàn vốn”… đều có dấu đỏ và chữ ký của Giám đốc Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam để bị hại tin tưởng. Thực chất, tất cả giấy tờ, con dấu đều được Thắng làm giả.

Một người dân trú tại huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) trong lá đơn tố giác gửi cơ quan Công an trình bày: Năm 2015, người này đi xuất khẩu lao động nên dành dụm được một ít tiền gửi về Việt Nam cho vợ tích góp, ở nhà người thân có quen biết với Bùi Hữu Thắng. Nghĩ Thắng là nhân viên ngân hàng nên đã gửi 1,5 tỷ đồng cho Thắng để hưởng lãi suất tiết kiệm cao, đến năm 2018 sau nhiều lần không thấy Thắng thanh toán tiền gốc, lãi mới biết mình bị lừa.



Quá trình điều tra, cơ quan điều tra còn làm rõ được hành vi làm giả giấy tờ, con dấu của Bùi Hữu Thắng, trước đây Thắng đã tốt nghiệp Khoa Công nghệ - Thông tin, Trường Đại học Vinh, Thắng đã lên mạng internet rồi tự làm giả các tài liệu, con dấu của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam.

Trong thời gian dài, từ năm 2013 - 2018, Thắng lừa là nhân viên ngân hàng thì người thân trong gia đình của Thắng đều tưởng là thật. Bước đầu, cơ quan điều tra đã chứng minh số tiền lừa đảo do Thắng gây ra là hơn 4,5 tỷ đồng.

Các giấy tờ, con dấu của ngân hàng bị Bùi Hữu Thắng làm giả.

Bùi Hữu Thắng còn làm giả sổ tiết kiệm có kỳ hạn với số tiền hơn 19 tỷ đồng của Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam, mục đích của việc làm này là để gia đình tin tưởng, yên tâm với công việc “giả” của mình.



Hiện tại vụ án đang trong quá trình điều tra, mở rộng, Văn phòng cơ quan CSĐT thông báo những ai là bị hại liên quan đến đối tượng Bùi Hữu Thắng thì liên hệ với cơ quan CSĐT, Công an tỉnh Nghệ An, gặp điều tra viên thụ lý Đại úy Nguyễn Đình Hạnh, SĐT: 0977367920.