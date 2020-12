Nghệ An giới thiệu tiềm năng tại Hội thảo trực tuyến thu hút đầu tư Nhật Bản

Tỉnh Nghệ An cùng với Cần Thơ, Phú Thọ là 3 địa phương được chọn tham luận, giới thiệu tiềm năng thu hút đầu tư tại Hội thảo.

Hội thảo được tổ chức trực tuyến với sự tham dự của hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản thể hiện quyết tâm cao độ của cơ quan xúc tiến đầu tư hai nước cũng như cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản trong thời kỳ khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19.



Điểm cầu Tokyo (Nhật Bản) có sự tham dự của ngài Vũ Hồng Nam - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản và hơn 200 doanh nghiệp Nhật Bản quan tâm tìm hiểu đầu tư vào Việt Nam.

Điểm cầu Hà Nội (Việt Nam) với sự tham dự của ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), ngài Tatsuya Toyama - Tổng Giám đốc Ngân hàng SMBC tại Việt Nam và đại diện lãnh đạo các cơ quan xúc tiến đầu tư các địa phương: Phú Thọ, Nghệ An và Cần Thơ, đại diện cho ba miền Bắc - Trung - Nam của Việt Nam.

Ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tham luận tại Hội thảo. Ảnh: Thanh Huyền

Phát biểu tại điểm cầu Tokyo (Nhật Bản), ngài Vũ Hồng Nam - Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản tin tưởng Việt Nam vẫn tiếp tục sẽ là điểm đến đầu tư an toàn và tin cậy cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản, đặc biệt sau khi Chính phủ Việt Nam kiểm soát thành công dịch Covid-19. Thành tích này một lần nữa khẳng định Việt Nam đang nổi lên như một điểm đến an toàn trong đại dịch, từng bước mở cửa khôi phục lại nền kinh tế.

Trong khi dòng vốn FDI toàn cầu có xu hướng sụt giảm trong năm 2020 do tác động của đại dịch, kết quả thu hút ĐTNN trong 11 tháng đầu năm của Việt Nam tương đối khả quan. Tổng vốn ĐTNN trong 11 đầu năm 2020 đạt 26,43 tỷ USD, bằng 83,1% cùng kỳ năm 2019, trong đó đầu tư Nhật Bản đứng thứ tư với gần 2,2 tỷ USD, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo đứng đầu về thu hút ĐTNN với 12,734 tỷ USD.

Phát biểu tại điểm cầu Hà Nội (Việt Nam), ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) nhấn mạnh, những điểm chính trong chính sách ưu đãi đầu tư của Việt Nam nói chung cũng như cung cấp bức tranh tổng quan về tình hình thu hút đầu tư Nhật Bản vào Việt Nam năm 2020. Chính phủ Việt Nam tiếp tục nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư, chuyên gia Nhật Bản quay lại Việt Nam sau đại dịch Covid-19. Hiện nay, Việt Nam đã đón hơn 4.000 chuyên gia Nhật Bản quay lại Việt Nam trong năm 2020.

Các đại biểu tại điểm cầu Hà Nội - Việt Nam (từ phải qua) ngài Tatsuya Toyama - Tổng Giám đốc Ngân hàng SMBC tại Việt Nam, ông Đỗ Nhất Hoàng - Cục trưởng Cục ĐTNN (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) và đại diện 3 địa phương Phú Thọ, Nghệ An và Cần Thơ. Ảnh: Thanh Huyền

Tham dự Hội thảo, ông Bùi Duy Đông - Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu giới thiệu tiềm năng và thế mạnh của tỉnh Nghệ An trong thu hút đầu tư Nhật Bản. Ông nhấn mạnh, tỉnh Nghệ An luôn coi trọng và xác định Nhật Bản là đối tác hàng đầu trong Chiến lược hợp tác quốc tế cũng như thu hút đầu tư của tỉnh. Hiện Nhật Bản có 10 dự án/113 triệu USD tại Nghệ An. Tỉnh Nghệ An mong muốn các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản tiếp tục quan tâm, tìm hiểu đầu tư tại Nghệ An. Tỉnh cam kết tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tìm hiểu đầu tư, kinh doanh và dựng nghiệp bền vững trên quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau Hội thảo, các địa phương Phú Thọ, Nghệ An và Cần Thơ và Cục ĐTNN đã có cuộc làm việc với Ngân hàng SMBC về xúc tiến vốn đầu tư.