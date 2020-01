Nghệ An họp khẩn để ứng phó với viêm phổi Vũ Hán

Sáng 24/1, trao đổi với phóng viên Báo Nghệ An, PGS - TS Dương Đình Chỉnh - Giám đốc Sở Y tế Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tổ chức cuộc họp khẩn để triển khai các phương án phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của Virus Corona gây ra.

Lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An họp khẩn ứng phó với viêm phổi Vũ Hán. Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở đã nghe báo cáo nhanh về tình hình dịch bệnh, số lượng người mắc, tử vong tại Vũ Hán tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc. Đặc biệt là diễn biến mới nhất về 2 bệnh nhân người Vũ Xương, Vũ Hán, Hồ Bắc, Trung Quốc đến Hà Nội, sau đó ở Nha Trang và hiện đang điều trị cách ly tại khoa Bệnh Nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy, TP Hồ Chí Minh.



PGS,TS Dương Đình Chỉnh đã yêu cầu Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh phối hợp cùng phòng Nghiệp vụ Y Sở Y tế ngay trong đêm phải tham mưu công điện khẩn trình UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt và Sở Y tế ban hành văn bản chỉ đạo các địa phương, toàn ngành đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh này.

"Nghệ An có địa bàn rộng nhất nước, có cảng hàng không Quốc tế, cảng biển và cửa khẩu biên giới đường bộ tiếp giáp với nước bạn Lào nên nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào địa bàn tỉnh là rất lớn", ông Chỉnh nói và chỉ đạo ngành y tế cần phối hợp chặt chẽ với lực lượng Hải quan, Bộ đội Biên phòng trong kiểm soát vấn đề xuất nhập cảnh, đẩy mạnh công tác kiểm dịch biên giới, giám sát các trường hợp có các triệu chứng lâm sàng nghi ngờ mắc bệnh, phát hiện ca bệnh đầu tiên, cách ly, thu dung điều trị kịp thời tại tuyến đầu để tránh lây lan.

Người đứng đầu ngành Y tế Nghệ An cũng chỉ đạo các Trung tâm Y tế, Bệnh viện chuẩn bị đầy đủ về nhân lực, trang thiết bị, cơ số thuốc, khu điều trị cách ly để thu dung và điều trị cho bệnh nhân nếu phát hiện các đối tượng nghi ngờ mắc bệnh, đồng thời đẩy mạnh công tác truyền thông…

Ông Nguyễn Văn Định, Giám đốc Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An cho biết, tại các cửa khẩu hàng không, cảng biển, và cửa khẩu biên giới đường bộ, đơn vị đã cắm chốt, bố trí đầy đủ cán bộ, trang bị máy đo thân nhiệt để giám sát phát hiện các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh khi nhập cảnh. "Chúng tôi thường xuyên kiểm tra, giám sát, chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh với tinh thần khẩn trương, quyết liệt không để bị bất ngờ khi có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn", ông Định nói.