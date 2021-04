Nghệ An: Khởi tố 2 đối tượng về hành vi mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ

Chiều 29/4,Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hồng Thương (SN 1983) và Hà Thị Huyền (SN 1985), cùng trú thành phố Vinh để điều tra về hành vi mua bán trái phép hóa hóa đơn, chứng từ.

Quá trình điều tra, Phòng cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An xác định Vũ Thị Hồng Thương trú ở phường Quán Bàu, TP. Vinh đã sử dụng chứng minh thư nhân dân và chữ ký của một người khác để đăng ký thành lập Công ty TNHH xây dựng và đầu tư Đạt Tiến Phát và đăng ký người đại diện theo pháp luật của Công ty nhằm mục đích mua bán trái phép hóa đơn.

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An tống đạt quyết định khởi tố bị can đối với Vũ Thị Hồng Thương (áo màu xanh da trời) và Hà Thị Huyền (áo màu xanh nõn chuối). Ảnh: Thùy Anh Sau đó Thương đã cùng với Hà Thị Huyền trú tại phường Hưng Dũng ( TP. Vinh) quản lý, điều hành hoạt động của công ty. Quá trình đó, Vũ Thị Hồng Thương là người ký các hợp đồng kinh tế, hồ sơ thanh toán, hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Đạt Tiến Phát; Hà Thị Huyền là người lập báo cáo tài chính, báo cáo thuế, quản lý hóa đơn giá trị gia tăng của công ty, đồng thời chỉ đạo cho nhân viên công ty viết hóa đơn giá trị gia tăng bán ra.



Trong quá trình hoạt động, Công ty Đạt Tiến Phát xuất các hóa đơn đầu ra có liên quan tới việc cung ứng nhân công, cho thuê phương tiện, máy móc, thiết bị mặc dù công ty không có tài sản cố định, không có máy móc thiết bị thi công công trình, không có hồ sơ thuê phương tiện vận tải, cốp pha.

Mặt khác, nhằm hợp thức hóa việc mua bán trái phép hóa đơn, để giảm số tiền thuế phải nộp, Công ty Đạt Tiến Phát sử dụng các hóa đơn mua vào không phù hợp với hàng hóa dịch vụ bán ra như: Mua thiết bị điện, đồ dùng gia đình, thực phẩm, vật liệu xây dựng với hàng hóa dịch vụ. Tổng giá trị hàng hóa ghi trên hóa đơn mà Công ty Đạt Tiến Phát đã mua vào, bán ra là hơn 99, 9 tỉ đồng.

Các hồ sơ, tài liệu, chứng từ lực lượng công an thu giữ trong vụ án. Ảnh: Thùy Anh

Theo số liệu điều tra ban đầu: Vũ Thị Hồng Thương và Hà Thị Huyền đã bán trái phép đối với 55 số hóa đơn giá trị gia tăng của Công ty Đạt Tiến Phát cho các doanh nghiệp với tổng giá trị trước thuế hơn 3,6 tỉ đồng.

Thượng tá Nguyễn Bình Hà - Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh cho biết: Hiện vụ án đang được Phòng cảnh sát ĐTTP về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục điều tra, làm rõ./.