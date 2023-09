Nghệ An kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

Từ khi thành lập, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh Nghệ An đã phát huy tốt vai trò “tổng chỉ huy” điều hòa, phối hợp giữa các cơ quan chức năng phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở địa phương. Đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực từng nhấn mạnh 4 phương châm hành động là: “Nhận thức phải chín; tư tưởng phải thông; quyết tâm phải lớn và phương pháp phải đúng”.

Với phương châm đó, hiệu quả ngày càng được nâng cao, không chỉ ở cấp xã, mà nhiều vụ việc ở các sở, ngành cấp tỉnh đã bị các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ; đặc biệt là các vụ án liên quan đến cán bộ, công chức lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ; hoặc lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản.

Đơn cử như vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong thi hành công vụ” tại Sở Kế hoạch và Đầu tư đã được đưa ra xét xử vào tháng 2/2023. Nguyên Trưởng phòng Đăng ký kinh doanh, cùng 1 chuyên viên Sở Kế hoạch và Đầu tư, 1 chuyên viên Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh đã nhận những hình phạt đích đáng do hành vi vi phạm pháp luật. Hay vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” tại Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Diễn Châu được Tòa án nhân dân huyện này đưa ra xét xử vào cuối tháng 4 vừa qua, với các mức án từ 15 tháng đến 36 tháng tù treo cho nguyên lãnh đạo, cán bộ Trung tâm là Giám đốc, kế toán và 1 viên chức.

Sắp tới một loạt vụ án tham nhũng tại một số địa phương, sở, ngành như các vụ án về lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Sở Xây dựng, Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai thị xã Thái Hòa… sẽ tiếp tục được đưa ra xét xử.

Từ khi thành lập đến tháng 6/2023, Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng, tiêu cực tỉnh đã đưa 15 vụ án, vụ việc tham nhũng, tiêu cực phức tạp, dư luận xã hội quan tâm xảy ra trên địa bàn vào diện theo dõi, chỉ đạo như: Vụ án liên quan đến dự án xây dựng tổ hợp khách sạn, siêu thị kinh doanh dược, thiết bị y tế và nhà ở tại xã Nghi Phú, TP. Vinh do Công ty TNHH thương mại Minh Khang làm chủ đầu tư; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Chi cục Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); vụ án “Đưa, môi giới, nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới tỉnh Nghệ An (cơ sở 37-01S tại TP. Vinh và cơ sở 37-02S tại thị xã Thái Hòa); vụ án “Vi phạm về quy định quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại Cụm dân cư Trường Sơn, phường Cửa Nam, TP. Vinh; vụ án “Đưa, nhận hối lộ” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Nghĩa Đàn; vụ án “Nhận hối lộ; môi giới hối lộ và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại một số Văn phòng Đăng ký đất đai trên địa bàn tỉnh; vụ án “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ” xảy ra tại Sở Xây dựng; vụ án “Đưa hối lộ, nhận hối lộ” xảy ra tại Chi cục Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn; vụ án “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng huyện Tương Dương;…

Theo thống kê của UBND tỉnh Nghệ An, trong kỳ (từ 15/12/2022 đến 31/5/2023), các cơ quan điều tra đã tích cực xác minh và khởi tố nhiều vụ việc tham nhũng. Số vụ án, bị can tham nhũng được phát hiện trong kỳ là 20 vụ/91 bị can, tăng 10 vụ, 70 bị can; tăng 100% về số vụ, tăng 333% về số bị can so với cùng kỳ năm 2022.