Nghệ An: Lượng người đặt mua đào vườn chơi tết tăng đột biến

Người dân TP.Vinh tìm đến xã Nghi Ân để xem đào và đặt cọc đào vườn cho tết sắp tới. Ảnh: Quang An

Không chỉ anh Bằng mà đó cũng là xu hướng chung của người dân TP.Vinh trong những ngày đầu tháng Chạp này. Ông Nguyễn Văn Huỳnh, xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân (TP.Vinh), người trồng đào có thâm niên tại địa phương hiện có 150 gốc đào vườn từ 3 năm tuổi. Thường thì đến ngày 15/12 Âm Lịch, ông mới bận rộn với công việc tiếp khách đến xem đào, tuy nhiên năm nay, ngay từ đầu tháng đã có nhiều người dân nội thành Vinh tìm về xem đào, hỏi giá.

Một số đào vườn đã bung nở, tuy nhiên số lượng không nhiều do người dân áp dụng các biện pháp hãm đào nở. Ảnh: Quang An

Theo tiết lộ của ông Huỳnh, chỉ trong vài ngày đầu tháng Chạp, ông đã được đặt cọc 10 gốc đào, có tuổi đời từ 4 - 5 tuổi và các khách hàng nhờ ông chăm sóc để đến ngày 20/12 sẽ đến lấy đào về chơi tết.

Người dân xã Nam Xuân, huyện Nam Đàn chăm sóc đào tết. Ảnh: Quang An

Xóm Kim Nghĩa, xã Nghi Ân được xem là thủ phủ của đào tết tại TP.Vinh, hầu như trong vườn của hộ dân nào cũng trồng đào. Ông Phạm Văn Cường, Xóm trưởng xóm Kim Nghĩa cho biết: "Đào vườn tuy không thể sánh được với đào rừng về vẻ đẹp, sự sần sùi tự nhiên tuy nhiên ngược lại, đào vườn có giá rẻ hơn nhiều so với đào rừng, đó là lý do mà lượng khách đến xem đào, đặt đào tết năm nay tăng khoảng 50% so với năm ngoái dù mới đầu tháng Chạp. Hiện toàn xóm có trên 30 hộ trồng đào với hàng ngàn gốc đào vườn, cung ứng đủ cho người dân chơi tết".

Theo khảo sát của P.V, hiện những gốc đào vườn tại ngoại thành Vinh có tuổi đời trên 3 tuổi sẽ có giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng mua tại vườn. Những gốc đào ít tuổi hơn hoặc kiểu dáng kém hơn sẽ có giá thấp hơn. Tuy nhiên, theo các nhà vườn thì giá đào năm nay dự kiến sẽ tăng hơn so với các năm trước vì nguồn cung về đào trên thị trường bị giảm sút.