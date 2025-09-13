Kinh tế Nghệ An: Nhiều diện tích lúa hè thu mất mùa, giá giảm mạnh Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được hơn 26.000 ha lúa hè thu. Đánh giá bước đầu, không chỉ năng suất giảm mạnh, thậm chí nhiều vùng mất trắng; mà bà con nông dân còn chịu thiệt hại nặng nề do lúa chất lượng kém, thương lái thu mua với mức giá chỉ bằng hơn một nửa so với mọi năm.

Nhiều diện tích mất trắng

Mong chờ một vụ lúa được mùa, thế nhưng, vụ hè thu năm nay, mặc dù may mắn hơn những hộ gia đình bị mất trắng hoàn toàn, ông Nguyễn Xuân Lược ở xóm Mậu 2, xã Kim Liên vẫn không vui nổi.

“Bao công chăm sóc, đến ngày lúa trổ thì gặp mưa, sau trổ xong lại tiếp tục gặp mưa ngập 5 ngày mới rút. Hạt lúa lép lửng, có bông mà không có hạt, trong khi mọi năm năng suất đạt hơn 3 tạ thì năm nay chỉ vớt vát được hơn 1 tạ/sào, năng suất giảm một nửa so với những vụ sản xuất trước. Giá lúa cũng chỉ bằng một nửa, thương lái mua lúa tươi với giá 4.600 đồng/kg, thiệt hại đủ đường”, ông Nguyễn Xuân Lược chia sẻ.

Ông Nguyễn Xuân Lược cho biết: Lúa tươi được thương lái thu mua với giá chỉ 4.600 đồng/kg. Ảnh: Phú Hương

Xã Kim Liên có 2.237 ha lúa thì do ảnh hưởng của các đợt mưa bão số 5 và số 6 liên tiếp, trên địa bàn có tới 1.800 ha lúa hoàn toàn không cho thu hoạch.

Ông Trần Mạnh Hồng - Phòng Kinh tế xã cho biết: Hiện bà con đang tập trung thu hoạch gần 500 ha lúa còn lại, tuy nhiên, trên diện tích này, mặc dù không mất trắng nhưng năng suất lúa cũng bị giảm từ 1/3 đến một nửa so với những năm trước.

Do mưa lớn, ngập sâu, xã Kim Liên có 1.800/2.337 ha lúa hoàn toàn không cho thu hoạch. Ảnh: Phú Hương

“ Ảnh hưởng của bão số 5 chưa qua thì lại gặp đợt mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6. Liên tiếp thiên tai gây ngập lụt cả chục ngày đã làm 1.800/2.337 ha lúa hè thu của xã Kim Liên mất trắng. Ông Trần Mạnh Hồng - Phòng Kinh tế xã Kim Liên

Là một trong những vùng trọng điểm lúa của tỉnh, nhưng vụ hè thu năm nay năng suất lúa của xã Quảng Châu cũng ở mức thấp kỷ lục. Mưa lớn đã làm hơn 700/864 ha lúa của xã bị đổ ngã khi lúa chưa kịp chín già. Theo bà Nguyễn Thị Tình - Phòng Kinh tế xã, mặc dù chưa có con số thống kê chính thức, nhưng khoảng 60 ha lúa hoàn toàn không cho thu hoạch; những diện tích lúa bị đổ ngã còn lại năng suất chỉ ở mức từ 80 - 100 kg/sào.

Nhiều diện tích lúa hè thu bị đổ ngã do mưa bão. Ảnh: Phú Hương

Giá thu mua lúa giảm mạnh

Không thiệt hại nặng nề như ở 2 xã Kim Liên, Quảng Châu, nhưng tại nhiều địa phương khác của tỉnh, năng suất lúa năm nay cũng giảm mạnh.

Gia đình có 10 sào lúa ở cánh đồng 37, xã Thuần Trung, vụ lúa hè thu năm nay, bà Nguyễn Thị Minh chỉ thu về 2 tạ lúa/sào, thấp hơn mọi năm từ 1- 1,5 tạ/sào. Bà Minh cho biết, lúa trổ xong được vài ngày thì gặp mưa, ruộng lúa cũng bị sâu cuốn lá gây hại.

Thu hoạch lúa hè thu tại xã Văn Hiến. Ảnh: Phú Hương

Chung tình trạng đó, tại hầu khắp các xã thuộc địa bàn huyện Đô Lương (cũ), năng suất lúa đều kém thua những năm trước.

Ông Lê Anh Sơn - Trạm trưởng Trạm Dịch vụ nông nghiệp Đô Lương cho hay: Có 2 yếu tố chính tác động làm giảm năng suất và chất lượng lúa. Đó là sâu cuốn lá nhỏ lứa 5 và lứa 6 ở giai đoạn lúa tạo hạt không được một số người dân phòng trừ đúng theo khuyến cáo, đã gây lép lửng hạt trên diện tích lúa hè thu của các xã Văn Hiến, Bạch Hà… Cùng với đó, cả 2 trà lúa trên địa bàn đều bị ảnh hưởng nặng của mưa bão khi bước vào thời kỳ trổ bông.

Lúa hè thu của xã Quảng Châu mọc mầm sau mấy ngày ngâm trong nước. Ảnh: Phú Hương

Đến nay, Nghệ An đã thu hoạch được hơn 26.000 ha lúa hè thu, tập trung ở các xã Yên Thành, Quan Thành, Quảng Châu, Diễn Châu, Văn Hiến…

Theo đánh giá bước đầu, năng suất lúa hè thu năm nay ở mức rất thấp so với mọi năm, do ảnh hưởng của các cơn bão số 3, số 5 và số 6 gây mưa lụt làm nhiều diện tích lúa bị giảm năng suất, đặc biệt một số diện tích bị mất trắng hoàn toàn.

Lãnh đạo xã Quảng Châu kiểm tra tình hình thu hoạch lúa hè thu bị đổ ngã. Ảnh: Phú Hương

Không chỉ mất năng suất, nông dân còn bị thiệt hại nặng nề do lúa chất lượng kém được thương lái thu mua tại ruộng với mức giá chỉ bằng hơn một nửa so với năm ngoái, từ 4.600- 5.200 đồng/kg.

Nông dân "vớt" lúa hè thu. Ảnh: Phú Hương

“Năm nay do tác động từ sản xuất vụ xuân bị kéo dài nên thời vụ thu hoạch lúa hè thu bị muộn hơn, dự kiến cuối tháng 9 toàn tỉnh sẽ thu hoạch xong”, ông Nguyễn Tiến Đức - Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh cho biết.