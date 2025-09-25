Pháp luật Nghệ An: Nhiều phường, xã quyết liệt vào cuộc chống buôn lậu và gian lận thương mại Trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, cùng với sự bùng nổ của thương mại điện tử, thị trường tiêu dùng ở Nghệ An trở nên đa dạng và sôi động. Song hành với đó là những diễn biến phức tạp của tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng nhái. Điều này đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp, ngành, địa phương, nhất là cấp xã, phường - nơi gần với các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhất.

Nhận diện tình hình

Thời gian gần đây, mặc dù các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức ra quân, kiểm tra, kiểm soát nhưng tình hình buôn lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều diễn biến khó lường.

Điển hình như vào ngày 21/9 mới đây, Công an phường Trường Vinh phối hợp Đội Quản lý thị trường số 3, Chi cục Quản lý thị trường tiến hành kiểm tra tại cơ sở đông lạnh (thuộc Công ty TNHH thương mại thực phẩm Việt-Đức) tại khối Vinh Tân 1, phường Trường Vinh do ông T.S.Đ (SN 1979, trú tại phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An), làm chủ. Qua kiểm tra đã phát hiện 3.600 chiếc chân gà đông lạnh, 500 chiếc xúc xích phô mai, 500 chiếc nem chua thịt, được đóng vào các bịch giấy, bao tải, không có nhãn hiệu, không có thông tin về nơi sản xuất, hạn sử dụng. Chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ hàng hóa.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở đông lạnh trên địa bàn phường Trường Vinh. Ảnh: Hồ Hưng

Trước đó, ngày 17/9, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các lực lượng chức năng đã đồng loạt kiểm tra các cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã phát hiện, xử lý 2 cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên đường Cao Xuân Huy và đường Nguyễn Văn Cừ (cùng thuộc phường Trường Vinh), thu giữ 4.174 chiếc bánh Trung thu không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Vào tháng 5/2025, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu và môi trường, Công an tỉnh Nghệ An cũng đã phối hợp với Đội Quản lý thị trường số 1 (Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An), đã tiến hành kiểm tra xe tải BKS 37C-441.xx do N.V.H (SN 1994, trú tại huyện Quỳnh Lưu cũ) điều khiển và phát hiện gần 480.000 sản phẩm không có hóa đơn chứng minh nguồn gốc. Tang vật gồm hơn 400.000 gói dầu gội đầu giả các nhãn hiệu nổi tiếng, 6.000 gói nước xả vải Comfort giả, gần 1.300 tuýp kem đánh răng và 63.000 cây bút viết. Tổng giá trị lô hàng ước tính khoảng 523 triệu đồng.

Sau khi mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định đối tượng P.T.S (SN 1962, trú tại Hà Nội) là chủ mưu, chuyên thu gom hàng giả từ các đầu mối phía Bắc rồi phân phối cho các đại lý miền Trung, đặc biệt là vùng sâu, vùng xa. Ngay sau đó, Cơ quan Công an đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can với 4 đối tượng về hành vi "Buôn bán hàng giả".

Lực lượng chức năng kiểm tra cửa hàng buôn bán đồ chơi trẻ em trên đường Nguyễn Thái Học (khối 9, phường Thành Vinh). Ảnh: Phạm Thủy

Ông Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết: Trên thực tế, các mặt hàng thường được làm giả, làm nhái chủ yếu là thực phẩm, thuốc chữa bệnh, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, hàng điện tử, đồ gia dụng… Đáng chú ý, tình trạng hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, không có hóa đơn chứng từ hợp pháp vẫn còn phổ biến, gây thất thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh và đe dọa an toàn cho người tiêu dùng.

Khi chính quyền địa phương vào cuộc

Mặc dù tình hình buôn lậu và gian lận thương mại còn diễn biến phức tạp, nhưng thời gian qua, hàng loạt phường, xã trên địa bàn tỉnh đã đồng loạt vào cuộc, tạo ra khí thế mạnh mẽ trong đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại. Điều đó cho thấy, khi quyền hạn, trách nhiệm được phân định rõ ràng, chính quyền cơ sở đã chủ động, sâu sát hơn với thực tế địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm.

Phường Trường Vinh là trung tâm buôn bán sầm uất của tỉnh, khi có chợ Vinh đứng chân, thời gian qua, công tác phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại được triển khai với sự phối hợp chặt chẽ giữa nhiều lực lượng.

Lực lượng chức năng kiểm tra cơ sở kinh doanh bánh Trung thu trên địa bàn phường Trường Vinh. Ảnh: Tiến Đông

Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết: Sau khi chính quyền mới được thành lập, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, phối hợp với Đội Quản lý thị trường, Công an phường tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm liên quan đến sản xuất, kinh doanh hàng hóa.

Nhờ sự phối hợp này, nhiều hành vi vi phạm như kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, buôn bán hàng nhái, hàng giả đã được phát hiện và xử lý kịp thời. Bên cạnh việc lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính, các lực lượng còn kết hợp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân và hộ kinh doanh về tác hại của buôn lậu, gian lận thương mại. Cách làm này vừa đảm bảo tính răn đe, vừa góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, ổn định trên địa bàn phường.

Tại xã Quỳnh Lưu - đơn vị hành chính mới được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Cầu Giát, các xã Quỳnh Hậu, Quỳnh Diễn, Quỳnh Giang và Bình Sơn, chúng tôi nhận thấy công tác đấu tranh với buôn lậu, gian lận thương mại cũng đã có chuyển biến rõ nét.

Ông Nguyễn Minh Thành - Trưởng phòng Kinh tế xã Quỳnh Lưu cho biết: Thời gian vừa qua, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Chỉ đạo 389 tỉnh, UBND xã đã phối hợp với lực lượng công an, quản lý thị trường để tham mưu ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại... trên địa bàn năm 2025.

Ông Thành cũng nhấn mạnh, khi thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp nên địa phương gần sát với cơ sở sản xuất, kinh doanh, nắm bắt tình hình nhanh hơn, phát hiện kịp thời vi phạm.

Kết quả, trong đợt kiểm tra gần đây, UBND xã Quỳnh Lưu đã phát hiện một số trường hợp bán hàng hóa không có nguồn gốc xuất xứ, không đầy đủ hóa đơn chứng từ. Chính quyền đã lập biên bản và xử phạt 8 trường hợp vi phạm hành chính, với tổng số tiền hơn 10 triệu đồng. Dù giá trị chưa lớn, nhưng đây là minh chứng rõ ràng cho sự sát sao, quyết liệt của chính quyền cơ sở trong việc quản lý thị trường.

Lực lượng Quản lý thị trường tăng cường các đợt kiểm tra, kiểm soát vi phạm về hàng giả, hàng kém chất lượng. Ảnh: P.V

Ông Nguyễn Văn Hường - Chi cục trưởng, Chi cục Quản lý thị trường Nghệ An cho biết thêm: Trước đây, việc kiểm tra, xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại... thường do lực lượng Quản lý thị trường, hoặc Công an làm chủ công, thông qua các huyện rồi mới xuống cơ sở kiểm tra. Hiện nay, khi chính quyền địa phương mới đi vào vận hành, nhờ gần sát với cơ sở, chính quyền các địa phương đã chủ động hơn trong việc kiểm tra, giám sát và xử lý các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại.

Có thể thấy rằng, không còn tình trạng trông chờ, phụ thuộc vào cấp trên, nhiều xã, phường đã tự xây dựng kế hoạch kiểm tra định kỳ, phối hợp chặt chẽ với Công an, Quản lý thị trường và các lực lượng chức năng khác. Nhờ vậy, nhiều vụ việc vi phạm đã được phát hiện từ sớm, xử lý kịp thời, đồng thời, kết hợp tuyên truyền để người dân, hộ kinh doanh nâng cao ý thức chấp hành pháp luật. Đây chính là bước chuyển biến quan trọng, góp phần lập lại trật tự trên thị trường và khẳng định hiệu quả từ sự đổi mới trong mô hình quản lý Nhà nước.