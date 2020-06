Nghệ An: Phạt 7 tàu cá vi phạm quy định khai thác, đánh bắt ven biển 35 triệu đồng

(Baonghean.vn) - "Tàu cá trên 10 năm sẽ bị hạn chế khi làm thủ tục thuê, mua vào Nghệ An" là một trong những nội dung nổi bật được thảo luận tại cuộc họp sáng 10/6 do UBND tỉnh tổ chức để lấy ý kiến cho dự thảo "Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn Nghệ An".