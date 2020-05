Nghệ An sẽ có thêm nhiều cơ chế thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp

Tham dự hội thảo có các đồng chí Nguyễn Như Cường – Cục trưởng Cục Trồng trọt; Lê Quốc Thanh – Giám đốc Trung tâm Khuyến nông Quốc gia và một số cán bộ các cục, vụ, viện thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT; các đồng chí: Nguyễn Thế Trung - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An, nguyên Phó trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương; Hồ Xuân Hùng - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam.

Sáng 26/5, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh Nghệ An.

Cơ hội khai thác tiềm năng

Khai mạc hội thảo, đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ, trong giai đoạn từ 2014 - 2020, trong điều kiện nhiều khó khăn, nhưng UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo ngành nông nghiệp và các cấp, các ngành, các địa phương triển khai thực hiện Đề án phát triển cây, con chủ lực và đã đạt được những kết quả nổi bật.



T ốc độ tăng trưởng bình quân của ngành giai đoạn 2014-2019 đạt 4,8%; Cơ cấu kinh tế nội ngành tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, sản lượng lương thực cây có hạt trên 1,2 triệu tấn, hoàn thành mục tiêu đề án đề ra.

Tuy nhiên, Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn, bất cập trong thực hiện các cây, con chủ lực. Dự kiến 10/21 chỉ tiêu của đề án không đạt hoặc khó đạt mục tiêu đề ra: Sản lượng lạc, chanh leo, chè búp tươi, cao su mủ khô, dược liệu, tổng đàn hươu, tổng đàn bò, bê sữa và sản lượng sữa tươi, thịt lợn và sản lượng tôm.

Vì thế, UBND tỉnh tổ chức “Hội thảo khoa học cơ sở lý luận và thực tiễn trong việc xác định cây, con chủ lực của tỉnh Nghệ An” để được nghe các chuyên gia, nhà khoa học, nhà hoạch định chính sách gợi mở, định hướng trong giai đoạn tới. Qua đó, đánh thức tiềm năng, khai thác tối đa lợi thế về đất đai, các giống cây trồng, vật nuôi chủ lực của tỉnh, xác định rõ các sản phẩm chủ lực của nông nghiệp tỉnh Nghệ An. Đồng thời, xây dựng kế hoạch tập trung đầu tư phát triển các sản phẩm này gắn liền với cơ cấu lại ngành nông nghiệp, tạo giá trị gia tăng cao, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng, phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới và tăng trưởng kinh tế chung của tỉnh.



Gợi mở mang tính chiến lược

Hội thảo đã được nghe 10 tham luận của các chuyên gia, phân tích, định hướng lựa chọn các các cây, con chủ lực, đồng thời đề ra những giải pháp, cơ chế, chính sách hỗ trợ trong phát triển nông nghiệp, nông thôn nói chung, trong đó có cây, con chủ lực.

Nhiều tham luận có tính gợi mở mang tính chiến lược cao.



Ông Hồ Xuân Hùng – nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nguyên Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT, Chủ tịch Tổng hội Nông nghiệp và PTNT Việt Nam nhất trí đưa cây lấy gỗ, cây dược liệu vào cây trồng chủ lực. Đối với chăn nuôi, cần chọn con trâu, bò thịt và bò sữa; bên cạnh đó còn có lợn và gia cầm, thủy sản...



"Thật may mắn là Nghệ An đã đi trước về khâu giống và công nghệ, có sự dẫn dắt của các doanh nghiệp. Vì vậy, Nghệ An kiên trì chính sách thúc đẩy sản xuất theo chuỗi giá trị ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, cần rà soát lại chính sách tổ chức tiêu thụ cho sản phẩm nông nghiệp chủ lực không chỉ ở khâu chế biến, bảo quản mà ngay cả khâu xây dựng thương hiệu, xúc tiến, quảng bá sản phẩm" - ông Hùng cho biết.

Ông Nguyễn Thế Trung - Ủy viên Hội đồng lý luận TW, nguyên Phó ban Dân vận Trung ương, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An cho rằng: Nghệ An cần rà soát quy hoạch quỹ đất lâu dài cho từng cây, con, từng sản phẩm chính, mạnh dạn chuyển đổi diện tích trồng lúa kém hiệu quả và diện tích đất đồi núi dốc để trồng cây nguyên liệu đã xác định. Tạo môi trường cho các doanh nghiệp đầu tư chế biến sâu và tổ chức thị trường trong, ngoài nước.

"Nghệ An cần lựa chọn 7 sản phẩm chủ lực: Nhóm cây ăn quả (dứa, cam, quýt), chè, cây dược liệu, bò sữa, thủy sản, nước mắm Vạn Phần, các sản phẩm chế biến từ gỗ" - ông Nguyễn Thế Trung đề xuất.