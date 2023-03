Nghệ An tăng cường giám sát tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Nhằm triển khai Quyết định số 81/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về Kế hoạch hành động chống khai thác thủy sản trái phép IUU và đón đoàn Uỷ ban Châu Âu kiểm tra lần thứ 4, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành văn bản số 121/KH-UBND triển khai Kế hoạch hành động trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các sở, ngành, địa phương là thành viên Ban chỉ đạo IUU cấp tỉnh thực hiện các nội dung cụ thể sau:

Các địa phương triển khai đồng bộ, hiệu lực, hiệu quả các quy định của pháp luật thủy sản; khắc phục các tồn tại, hạn chế theo khuyến nghị của Ủy ban Châu ÂU EC về chống khai thác IUU, gỡ thẻ vàng trong năm 2023. Xác định tính chất quan trọng, mức độ cấp thiết để phân công, giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc triển khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, thời gian theo yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ.

Các cơ quan, đơn vị được phân công cần tập trung sự lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt, thực hiện nghiêm túc, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đúng thời gian quy định.

Về nhiệm vụ, giải pháp đến tháng 5/2023:

- Đối với lĩnh vực truyền thông, tuyên truyền: mở chiến dịch cao điểm về thông tin tuyên truyền; thường xuyên đưa tin, bài, nội dung các văn bản chỉ đạo liên quan đến chống khai thác IUU của Trung ương và tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh; đẩy mạnh hình thức tuyên truyền, tập huấn, phổ biến cho cộng đồng ngư dân và các tổ chức liên quan đến quy định về chống khai thác IUU.

- Về khung pháp lý, cơ chế chính sách: rà soát, sửa đổi bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật theo khuyến nghị của EC và đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương. Xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác thủy sản đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định về phát triển bền vững.

- Về quản lý đội tàu và theo dõi kiểm soát hoạt động tàu cá: rà soát, thống kê số lượng tàu cá, hoàn thành 100% việc đăng ký, đăng kiểm, đánh dấu tàu cá, cấp phép khai thác thủy sản, lắp đặt thiết bị giám sát tàu cá VMS theo quy định. Lập danh sách các tàu cá không tham gia đánh bắt, tàu cá có nguy cơ cao vi phạm khai thác IUU để theo dõi, quản lý.

Cập nhật 100% dữ liệu tàu cá vào cơ sở dữ liệu nghề cá quốc gia; kiểm tra kiểm soát 100% tàu cá xuất, nhập bến tại Đồn/Trạm biên phòng tuyến biển, tàu cá ra vào cảng theo quy định, đảm bảo thiết bị VMS hoạt động liên tục 24/24 giờ từ khi rời cho đến khi cập cảng…; xây dựng quy chế phối hợp giữa các địa phương để kiểm soát 100% cá của tỉnh hoạt động trên địa bàn ngoài tỉnh, tàu cá của tỉnh khác vào cập cảng, làm xác nhận nhưng thực hiện chứng nhận tại tỉnh khác; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ chủ tàu cá mua, lắp thiết bị VMS và cước phí thuê bao để duy trì hoạt động; tham mưu thành lập Kiểm ngư địa phương, Trung tâm đăng kiểm tàu cá theo quy định.

Xác nhận và chứng nhận truy xuất nguồn gốc thủy hải sản: Thực hiện xác nhận, chứng nhận và truy xuất nguồn gốc thủy hải sản khai thác trong nước theo hướng dẫn của Bộ Nông nghiệp & PTNT, đảm bảo 100% hồ sơ xuất sang EU và các thị trường khác khi có yêu cầu; rà soát các điểm tàu cá cập bến bốc dỡ thủy sản khai thác, tổ chức giám sát và truy xuất nguồn gốc 100% sản lượng thủy sản khai thác, bốc dỡ tại địa phương.

+ Thực thi pháp luật, xử lý hành chính: Chấm dứt tàu cá Nghệ An khai thác bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài; điều tra, xử lý 100% vụ việc tàu cá Nghệ An bị nước ngoài bắt giữ, xử lý và xử phạt 100% các trường hợp vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài và thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng; mở các đợt kiểm tra cao điểm tuần tra, kiểm soát trên vùng biển Nghệ An và xử phạt 100% hành vi khai thác IUU theo quy định; xác minh, xử lý 100% tàu cá không duy trì kết nối VMS theo quy định; thanh, kiểm tra, xử lý nghiêm các cảng chỉ định, các đơn vị cung cấp thiết bị VMS, các doanh nghiệp, tổ chức liên quan vi phạm IUU.

Cùng với triển khai các nhiệm vụ đợt cao điểm đến tháng 5/2023, UBND tỉnh Nghệ An đề ra nhiệm vụ giải pháp lâu dài gồm phát triển các chương trình, đề án phát triển thủy sản bền vững, đầu tư thỏa đáng để đảm bảo công tác bảo tồn, phục hồi các hệ sinh thái biển, tái cơ cấu ngành thủy sản theo hướng giảm cường lực khai thác, tăng nuôi trồng; xây dựng cơ chế chính sách hỗ trợ khuyến khích giảm số lượng tàu cá...