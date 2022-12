Nghệ An: Tăng cường thanh tra, kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2023

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) -

Mới đây, Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An đã ban hành Kế hoạch số 913/KH-UBND triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Mục tiêu kế hoạch đề ra là: Bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường kiểm soát, ngăn chặn kịp thời việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất lượng; đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và Lễ hội Xuân 2023.

Thời gian thực hiện kế hoạch bắt đầu từ ngày 23/12/2022 đến ngày 12/3/2023. Trong thời gian này, có 3 hoạt động chính nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm được thực hiện, bao gồm: Hoạt động truyền thông, hoạt động thanh tra và kiểm tra liên ngành, hoạt động giám sát…

Theo đó, tỉnh Nghệ An thực hiện thành các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành từ cấp tỉnh đến xã; có mời đại diện Mặt trận Tổ quốc cùng cấp tham gia thanh tra, kiểm tra. Hoạt động thanh tra, kiểm tra tập trung vào các nhóm sản phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết, Lễ hội và có yếu tố nguy cơ cao; các làng nghề chế biến thực phẩm, các chợ, cửa khẩu, thành phố, thị xã là địa điểm phân phối thực phẩm, đặc biệt là đầu mối cung cấp thực phẩm.

Với hoạt động giám sát, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Y tế, Sở Công Thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố Vinh chỉ đạo các cơ quan liên quan chủ động thành lập đoàn giám sát tiến hành giám sát mối nguy ô nhiễm thực phẩm theo lĩnh vực được phân công, phân cấp, tập trung chủ yếu đối với các mặt hàng được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán và trong các lễ hội như thịt và các sản phẩm từ thịt, nước giải khát, bánh, mứt, kẹo, các sản phẩm từ ngũ cốc... để kịp thời cảnh báo nguy cơ mất an toàn thực phẩm trong dịp trước, trong và sau tết, cũng như mùa Lễ hội Xuân 2023.

Thực hiện Kế hoạch số 913/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế Nghệ An - cơ quan thường trực Ban chỉ đạo An toàn thực phẩm tỉnh cũng đã có Công văn số 5191/SYT-NVY về việc triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân 2023 gửi các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh.

Sở Y tế đề nghị các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành tập trung triển khai hoạt động thanh tra, kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm. Nội dung thanh tra, kiểm tra tập trung vào chất lượng, an toàn thực phẩm, hạn sử dụng, nguồn gốc nguyên liệu, sản phẩm thực phẩm, việc công bố tiêu chuẩn sản phẩm, ghi nhãn sản phẩm, nguyên liệu, phụ gia sử dụng để sản xuất, chế biến thực phẩm, điều kiện sản xuất thực phẩm và quảng cáo thực phẩm.

Các huyện, thị xã và thành phố Vinh chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn phối hợp các đơn vị liên quan chuẩn bị lực lượng, trang thiết bị chuyên môn sẵn sàng xử lý kịp thời các sự cố mất an toàn thực phẩm, các vụ ngộ độc thực phẩm, các bệnh truyền qua thực phẩm trong cộng đồng, kịp thời báo cáo lên cấp trên theo quy định.