Kinh tế Nghệ An tăng tốc hỗ trợ người dân chuyển đổi phương pháp kê khai thuế Chiến dịch “30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh” đang được ngành Thuế Nghệ An triển khai quyết liệt. Không chỉ làm việc trong giờ hành chính, nhiều cán bộ thuế tranh thủ cả ngày nghỉ để đi cơ sở, hướng dẫn từng hộ kinh doanh thao tác, đăng ký, cài đặt ứng dụng.

Ngày 2/11, dù là ngày nghỉ cuối tuần, tại phường Trường Vinh, không khí làm việc của các cán bộ Thuế tỉnh Nghệ An và Thuế cơ sở 1 vẫn diễn ra sôi nổi. Nhóm cán bộ được chia thành từng tổ nhỏ, đến tận nơi kinh doanh để hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng eTax Mobile, đăng ký hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, và chuyển đổi phương pháp nộp thuế từ khoán sang kê khai...

Cán bộ Thuế tỉnh Nghệ An trao đổi, hướng dẫn hộ kinh doanh các bước thực hiện chuyển đổi phương pháp nộp thuế trong sáng 2/11. Ảnh: Quang An

Chị Nguyễn Thị Hoài Thương, cán bộ Thuế tỉnh Nghệ An chia sẻ trong lúc cùng đồng nghiệp đi hướng dẫn hộ kinh doanh tại phường Trường Vinh: “Anh em được chia theo nhóm, phụ trách từng tuyến phố, từng phường, xã. Nhiều người còn mang theo máy tính xách tay, điện thoại để hỗ trợ hộ dân cài đặt và xử lý ngay tại chỗ".

Người dân được hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý thuế. Ảnh: Quang An

Tại đường Nguyễn Văn Cừ, chị Nguyễn Thị Mỹ Dung, một hộ kinh doanh lâu năm chia sẻ: “Trước đây, tôi khá ngại vì nghe nói kê khai thuế và hóa đơn điện tử phức tạp. Nhưng khi được cán bộ thuế đến tận nơi hướng dẫn, tôi thấy thao tác không hề khó. Ứng dụng eTax Mobile giúp tôi tra cứu nhanh doanh thu, nộp thuế điện tử rất tiện lợi, minh bạch. Giờ thì tôi hoàn toàn yên tâm”.

Theo chị Nguyễn Thị Mai Phương, cán bộ Thuế cơ sở 1, quá trình triển khai những ngày đầu tuy có vất vả nhưng nhận được sự ủng hộ tích cực từ người dân. “Phần lớn hộ kinh doanh đều hợp tác và chủ động. Với những người lớn tuổi, ít dùng công nghệ, chúng tôi kiên nhẫn hướng dẫn từng bước. Mục tiêu không chỉ là hoàn thành chỉ tiêu, mà quan trọng hơn là giúp họ thật sự hiểu và sử dụng được công cụ mới”, chị Phương chia sẻ.

Hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Etax Mobile. Ảnh: Quang An

Theo thống kê, hiện toàn tỉnh Nghệ An có hơn 67.600 hộ kinh doanh, trong đó mới có 1.100 hộ chuyển sang nộp thuế theo phương pháp kê khai, gần 29.000 hộ vẫn nộp thuế theo phương pháp khoán và khoảng 1.300 hộ đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền...

Chiến dịch 30 ngày đêm chuyển đổi mô hình và phương pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh khi xóa bỏ thuế khoán được thực hiện từ ngày 1 - 30/11/2025.

Mục tiêu đặt ra là 100% hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền phải đăng ký và sử dụng đúng quy định; 80% hộ kinh doanh ở địa bàn có điều kiện kinh tế khó khăn và 100% hộ kinh doanh tại các địa bàn còn lại cài đặt, sử dụng ứng dụng Etax Mobile; 100% hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên hoàn thành chuyển đổi sang phương pháp kê khai trước ngày 30/11/2025; Sẵn sàng chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh từ thuế khoán sang kê khai trước ngày 1/1/2026…

Thuế tỉnh Nghệ An và Thuế cơ sở 9 hướng dẫn hộ kinh doanh phường Cửa Lò thực hiện chuyển đổi phương thức kê khai thuế trong sáng 2/11. Ảnh: Quang An

Để đạt được kết quả này, Thuế tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị cơ sở huy động tối đa nhân lực, lập kế hoạch chi tiết cho từng địa bàn. Các công chức thuế được giao nhiệm vụ không chỉ hướng dẫn, hỗ trợ, mà còn đôn đốc các hộ hoàn thành việc đăng ký, khai báo, nộp thuế điện tử. Đối với những hộ cố tình chậm trễ dù đã được hướng dẫn nhiều lần, cơ quan thuế sẽ phối hợp với UBND, công an xã, phường lập biên bản và báo cáo để xử lý theo quy định.

Hộ kinh doanh được hướng dẫn kê khai thuế tận tình. Ảnh: Quang An