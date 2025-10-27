Kinh tế Cư dân ở chung cư có phải photo hồ sơ trong chiến dịch "làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai"? Trong khuôn khổ chiến dịch “làm sạch cơ sở dữ liệu đất đai” do Bộ Công an phối hợp Bộ Tài nguyên và Môi trường triển khai, một số người dân thắc mắc liệu cư dân sống tại các tòa nhà chung cư có phải nộp hồ sơ hay không?

Chị Nguyễn Thị Thao - chủ căn hộ chung cư Tecco Lê Lợi trên địa bàn phường Thành Vinh cho biết: Gia đình chị nhận được thông báo của Ban quản trị tòa nhà và tổ dân phố trên loa phường về việc nộp bản phô tô Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ mà gia đình đang ở và căn cước công dân của hai vợ chồng cho tổ dân phố và chị đã nộp theo yêu cầu.

Một chung cư mới tại phường Trường Vinh. Ảnh: Văn Trường

Chị cũng cho biết, căn hộ của gia đinh chị đang thế chấp ngân hàng nên chị phô tô hợp đồng mua bán căn hộ, căn cước công dân và gửi cho tổ trưởng tổ dân phố. Các cư dân khác cũng được thông báo trong nhóm zalo của tòa nhà và nhiều người cũng đã thực hiện nhằm đảm bảo quyền lợi của mình.

Trong khi đó, chủ căn hộ ở chung cư Kim Phát, khu vực phường Vinh Hưng lại cho hay, gia đình chị chưa thấy thông báo về việc phô tô giấy tờ chứng nhận quyền sở hữu nhà. Tại chung cư Dầu khí, chung cư Quang Trung... người dân cũng được tổ dân phố thông báo về chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai, trong đó có việc cập nhật dữ liệu căn hộ chung cư. Ông Lê Doãn Liên - Khối trưởng khối 8, phường Thành Vinh cho biết, khối đã làm xong việc thông báo, thu thập dữ liệu, gửi lên phòng Kinh tế - Hạ tầng và Đô thị của phường.

Khối 8 có 140 hộ có căn hộ chung cư nay đã hoàn thành thu thập kê khai được cho 138 hộ, tất cả đã được khối trưởng tập hợp dữ liệu vào máy tính và chuyển lên phường. "Dù rất áp lực nhưng thực hiện công việc của Nhà nước giao, đảm bảo quyền lợi cho người dân nên chúng tôi đều tập trung cao độ, nay chỉ còn 2 hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt, chủ hộ ở xa nên chưa cập nhật được", ông Lê Doãn Liên - Khối trưởng khối 8 cho biết thêm. Lãnh đạo Công ty CP Dầu khí Quang Trung cũng xác nhận khối phố đã thông báo bằng nhiều hình thức tới các hộ ở chung cư mà ông đang quản lý.

Người dân chung cư được khuyến cáo chỉ nộp hồ sơ khi có thông báo chính thức từ UBND phường. Ảnh: Nguyễn Hải



Theo quy định, chủ sở hữu hoặc sử dụng căn hộ chung cư chỉ cần nộp hồ sơ khi được cơ quan địa phương yêu cầu bổ sung hoặc xác thực thông tin. Hiện nay, phần lớn dữ liệu về quyền sở hữu căn hộ đã được số hóa trong hệ thống cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia. Tuy nhiên, ở nhiều trường hợp, thông tin có thể chưa được cập nhật đầy đủ hoặc phát hiện sai lệch như sai số căn hộ, sai tên chủ sở hữu, do chuyển nhượng, thay năm cấp giấy chứng nhận, hay mã định danh chưa khớp... sẽ thực hiện việc cập nhật lại. UBND phường hoặc xã sẽ thông báo và mời người dân đến đối chiếu hoặc nộp bản sao (photo) giấy tờ liên quan để xác thực.

Khi được yêu cầu, người dân cần chuẩn bị bản photo Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ (sổ hồng), photo căn cước công dân hoặc photo hợp đồng mua bán căn hộ. Một thực tế là hiện nay ở chung cư tình trạng cho thuê căn hộ khá phổ biến, bên cạnh đó, việc thay đổi chủ sở hữu căn hộ cũng thường xuyên và nhiều khi chủ căn hộ không có mặt ở nơi cư trú cũng gây những khó khăn nhất định đối với việc tập hợp, "làm sạch" dữ liệu đất đai, nhà ở dịp này.

Một thông báo tới các hộ dân của phường Trường Vinh trong chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai.

Người dân chung cư được khuyến cáo chỉ nộp hồ sơ khi có thông báo chính thức từ UBND phường, công an khu vực hoặc qua ứng dụng của Bộ Tài nguyên và Môi trường; không tự ý cung cấp giấy tờ cho người không có thẩm quyền và không nộp bản gốc mà chỉ nộp bản photo hoặc bản scan khi được yêu cầu đối chiếu. Ông Nguyễn Ngọc Phong - Phó Chủ tịch UBND phường Trường Vinh cho biết, phường đã tiến hành triển khai cho các khối phố có nhà chung cư và cả nhà đất, hiện nay tiến độ đang được cập nhật hàng tuần.

Chiến dịch làm sạch dữ liệu đất đai hướng tới mục tiêu xây dựng hệ thống thông tin “đúng – đủ – sạch – sống – thống nhất – dùng chung”, góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai, tạo thuận lợi cho người dân trong các thủ tục hành chính về nhà đất, về tương lai rất có lợi cho người dân khi thực hiện các quyền và nghĩa vụ về đất đai, nhà ở nên việc phối hợp tốt với chính quyền phường, xã trong đợt này để người dân thực hiện tốt hơn quyền sử dụng, quyền sở hữu, quyền định đoạt đối với nhà, đất của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức.

Đợt cao điểm triển khai chiến dịch “làm giàu, làm sạch” cơ sở dữ liệu đất đai khởi động từ ngày 1/9 đến ngày 30/11/2025, được Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp với Bộ Công an phát động trên toàn quốc.