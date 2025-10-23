Thời sự Nghệ An tập huấn công tác tổ chức chính quyền địa phương hai cấp cho cán bộ, công chức cấp xã Sáng 23/10, Sở Nội vụ Nghệ An tổ chức tập huấn công tác tổ chức chính quyền địa phương, dân vận chính quyền, thanh niên, bình đẳng giới, hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ và một số quy định mới của Luật Cán bộ, công chức năm 2025, lĩnh vực người có công cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã.

Tham gia và trực tiếp giảng dạy lớp tập huấn có đồng chí Vũ Xuân Thanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động - Bộ Nội vụ. Cùng dự có lãnh đạo và chuyên viên các phòng liên quan của Sở Nội vụ; đại diện lãnh đạo và công chức của các xã, phường: Trường Vinh, Thành Vinh, Vinh Hưng, Vinh Phú, Vinh Lộc, Cửa Lò, Vạn An, Nam Đàn, Đại Huệ, Thiên Nhẫn, Kim Liên, Hưng Nguyên, Yên Trung, Hưng Nguyên Nam, Lam Thành, Nghi Lộc, Phúc Lộc, Đông Lộc, Trung Lộc, Thần Lĩnh, Hải Lộc, Văn Kiều, Cát Ngạn, Tam Đồng, Sơn Lâm, Hoa Quân, Kim Bảng, Bích Hào, Đại Đồng, Xuân Lâm.

Các đại biểu tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Theo đánh giá của Sở Nội vụ, sau gần 4 tháng các xã, phường trên địa bàn tỉnh đã đi vào vận hành đảm bảo thông suốt; kịp thời kiện toàn tổ chức bộ máy và thực hiện nhiệm vụ, đảm bảo không gián đoạn hoạt động quản lý Nhà nước và phục vụ Nhân dân. Các xã, phường của tỉnh phát huy tính chủ động, linh hoạt, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ theo thẩm quyền; khắc phục các khó khăn trước mắt.

Đồng chí Ngô Trí Cương - Trưởng phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên của Sở Nội vụ khai mạc hội nghị. Ảnh: T.L



Tuy nhiên, thực tiễn bước đầu cho thấy, chúng ta đang gặp không ít khó khăn, vướng mắc, như: Việc triển khai chính quyền 2 cấp khiến khối lượng công việc cấp tỉnh, cấp xã tăng đột biến trong khi điều kiện về con người, vật chất chưa đáp ứng yêu cầu, nhiều nhiệm vụ có tính cấp bách cần hoàn thành trong thời gian ngắn đã gây nhiều khó khăn, áp lực lớn lên cơ quan, đơn vị.

Bố trí cán bộ, công chức thừa - thiếu cục bộ ở các xã; tại một số lĩnh vực đang thiếu cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn phù hợp; các vấn đề mới trong triển khai Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật cán bộ, công chức; các văn bản triển khai, hướng dẫn của Trung ương chưa đồng bộ.

Cán bộ, công chức cấp xã tham dự hội nghị. Ảnh: T.L



Cùng đó, yêu cầu mới về cải cách hành chính, chuyển đổi số, công tác dân vận, thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ và lĩnh vực người có công… đòi hỏi cán bộ cấp xã phải liên tục học tập, cập nhật và đổi mới tư duy, phương pháp làm việc.

Đồng chí Vũ Xuân Thanh - Phó Viện trưởng Viện Khoa học Tổ chức Nhà nước và Lao động - Bộ Nội vụ hướng dẫn một số nội dung liên quan đến hoạt động chính quyền 2 cấp. Ảnh: T.L

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt các chuyên đề: Triển khai một số điểm mới của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Công tác tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Một số quy định mới của Luật Cán bộ, công chức 2025 và hướng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu người có công; Công tác dân vận chính quyền, công tác thanh niên, bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ,...

Đại diện Sở Nội vụ trao đổi, chia sẻ, giải đáp các khó khăn, vướng mắc trong quá trình vận hành chính quyền địa phương cấp xã.



Đồng chí Bùi Đình Sáng - Trưởng phòng Công chức, viên chức Sở Nội vụ quán triệt chuyên đề "Một số quy định mới của Luật Cán bộ, công chức 2025". Ảnh: T.L



Nội dung tập huấn được Sở Nội vụ xây dựng sát với thực tiễn vận hành bộ máy ở cơ sở nhằm giúp các xã, phường nâng cao năng lực quản trị, điều hành trong bối cảnh chuyển đổi mạnh mẽ chính quyền địa phương 2 cấp; giúp cán bộ, công chức nhận thức đầy đủ, toàn diện rõ hơn về chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của cấp xã, đồng thời, hỗ trợ thêm kỹ năng để vận hành chính quyền địa phương.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: T.L



Qua đó, để cấp cơ sở không chỉ thực hiện tốt nhiệm vụ hành chính thường xuyên mà còn chủ động tham mưu, giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh trong điều kiện mới, góp phần xây dựng bộ máy hành chính tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, gắn với phục vụ người dân và doanh nghiệp ngày càng tốt hơn./.