Nghệ An tham gia Hội chợ thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên - Gia Lai

Thực hiện Chương trình cấp Quốc gia về xúc tiến thương mại năm 2022, từ ngày 20- 25/5/2022, Bộ Công Thương phối hợp UBND tỉnh Gia Lai tổ chức Hội chợ Triển lãm thương mại và giới thiệu sản phẩm OCOP khu vực Tây Nguyên – Gia Lai và giao thương doanh nghiệp Nhật Bản năm 2022.

Tại sự kiện này, có 250 gian hàng đến từ 20 tỉnh, thành phố trong cả nước tham gia, với các sản phẩm chủ yếu: Sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, sản phẩm đặc trưng vùng, miền, hàng thủ công mỹ nghệ, làng nghề.

Trong đó, Nghệ An có 6 doanh nghiệp, cơ sở tham gia trưng bày, giới thiệu hơn 20 sản phẩm OCOP, sản phẩm tiêu biểu của tỉnh như giò bê Nam Đàn, thủy, hải sản Biển Quỳnh, bánh khô Đô Lương, sản phẩm thực phẩm chế biến từ nông sản...

Đại diện Sở Công Thương cho biết, nhằm mục tiêu đẩy mạnh hoạt động phát triển, tìm kiếm thị trường tiêu thụ cho sản phẩm hàng hóa trong tỉnh, Sở Công Thương Nghệ An do đồng chí Phạm Văn Hóa - Giám đốc Sở làm trưởng đoàn đã tham gia sự kiện trên cả 2 phương diện: Tổ chức cho tham gia trưng bày và bán sản phẩm trực tiếp tại hội chợ; giới thiệu quảng bá, kết nối thông tin tới các doanh nghiệp các địa phương và doanh nghiệp Nhật Bản về tiềm năng, thế mạnh của sản phẩm hàng hóa tỉnh Nghệ An.

Thông qua các hoạt động tại sự kiện, sản phẩm hàng hóa Nghệ An được người tiêu dùng của tỉnh Gia Lai đón nhận và tiêu thụ rất mạnh, đặc biệt như giò bê Nam Đàn, bánh khô Đô Lương và thủy, hải sản Biển Quỳnh. Sau ngày khai mạc hội chợ đã bán hết lượng hàng hóa mang đi quảng bá và tiếp tục phải gửi hàng vào để quảng bá, giới thiệu sản phẩm. Sản phẩm thủy, hải sản Biển Quỳnh tiếp tục kết nối, làm việc hệ thống Wincommerce khu vực miền Trung - Tây Nguyên để đưa vào hệ thống Winmart+. Hệ thống các điểm trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP tỉnh Gia Lai cam kết đưa sản phẩm hàng hóa tỉnh Nghệ An lên giá, kệ để phối hợp quảng bá, giới thiệu sản phẩm tới người tiêu dùng và du khách đến với Gia Lai.

Sự kiện này góp phần hỗ trợ mối liên kết chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ, phát triển bền vững các sản phẩm OCOP, sản phẩm đặc trưng, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu. Bên cạnh đó, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất tăng cường giao lưu kinh nghiệm để không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước. Đồng thời giúp các nhà sản xuất tiếp cận với người tiêu dùng, đối tác, nhà phân phối, thiết lập kênh phân phối tại những thị trường tiềm năng, mở rộng quan hệ hợp tác, tạo cơ hội để các doanh nghiệp củng cố, khai thác thị trường nội địa và xuất khẩu.

Việt Phương