Nghệ An thành lập 'Tổ an toàn Covid-19' bảo vệ sức khỏe công nhân trong các KCN

GIÚP NGƯỜI LAO ĐỘNG CẢM THẤY AN TOÀN

Trong những ngày này, các thành viên “Tổ an toàn Covid-19” Công ty TNHH May An Nam Matsuoka đang tích cực thực hiện nhiệm vụ. Mỗi tổ có 4 thành viên. Hàng ngày, trước 8 giờ sáng và 2 giờ chiều, tình hình sức khỏe của người lao động, những người liên quan đến vùng dịch, tiếp xúc với các F1, F2, F3… đã được các tổ cập nhật, báo cáo về ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của công ty.

“Cùng với đó, quy trình quét mã QR, rửa tay sát khuẩn, đo thân nhiệt cho công nhân lao động từ cổng vào; kiểm soát thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách... trong suốt quá trình làm việc cũng được các thành viên “Tổ an toàn Covid-19” liên tục giám sát, nhắc nhở người lao động tuân thủ”, ông Nguyễn Văn Quỳnh - Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH May An Nam Matsuoka cho biết.

Kiểm tra thân nhiệt công nhân được duy trì đều đặn liên tục tại Công ty TNHH May An Nam Matsuoka. Ảnh: CTV

Công ty TNHH Masan MB là một trong những doanh nghiệp triển khai sát sao công tác phòng, chống dịch Covid-19. Bà Lê Thị Nga - Chủ tịch Công đoàn Cơ sở Công ty TNHH Masan MB cho biết: “Ngay từ đầu năm 2020, công ty đã khởi động hệ thống phòng dịch. Công ty có Phòng Y tế sơ khám, phân loại ban đầu các công nhân có dấu hiệu ho sốt.

Tại nhà ăn có vách ngăn, khi ăn ca cũng chia thành nhiều đợt. Công ty cũng thành lập “đội đặc nhiệm” để triển khai các công việc phòng, chống dịch bệnh tại chỗ.100% công nhân vào công ty làm việc phải mang khẩu trang và đo thân nhiệt đầy đủ. Có nước sát khuẩn khắp nơi trong công ty, bàn ăn của công nhân được ngăn bằng vách ngăn. Đặc biệt hàng ngày, khi công nhân ra về hết có một đội phun thuốc khử trùng khắp công ty”.

Bữa ăn trưa giãn cách tại Công ty TNHN Masan MB.

Theo Chủ tịch Công đoàn Công ty CP Chế biến Khoáng sản Tân Kỳ Hồ Thị Luyến, hiện các “Tổ an toàn Covid-19” của công ty hoạt động hiệu quả; thông tin được trao đổi qua zalo của từng tổ để trên khai kịp thời đến đoàn viên, người lao động. Công ty đã xây dựng 2 lớp phòng dịch. Đó là đo thân nhiệt, sát khuẩn, khai báo y tế tại cổng ra vào và “Tổ an toàn Covid-19” tại các xưởng. Khi xảy ra đợt dịch Covid-19 đầu tiên công ty đã thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Covid-19 với đầy đủ các thành phần lãnh đạo doanh nghiệp, công đoàn, y tế.

Đợt dịch này, thực hiện chỉ đạo, công ty thành lập “Tổ an toàn Covid-19” với nòng cốt là tổ trưởng công đoàn, an toàn vệ sinh viên. Ban chỉ đạo công ty đã xây dựng kịch bản với 5 cấp độ, trong đó cấp độ cao nhất là phát hiện có F0 với sự chuẩn bị đầy đủ về nhu yếu phẩm cho trường hợp bị phong tỏa…

Anh Hoàng Văn Linh -Thành viên “Tổ an toàn Covid-19”, Công ty CP Chế biến khoáng sản Tân Kỳ cho hay: “Trước đây chúng tôi bao quát, nhắc nhở CNLĐ việc đảm bảo an toàn vệ sinh lao động. Còn bây giờ khi “Tổ an toàn Covid-19” ra đời, các thành viên trong tổ nhắc nhở thêm về việc đeo khẩu trang, đứng giãn cách khi làm việc. Trường hợp thấy dấu hiệu bất thường phải thông báo ngay cho tổ. Điều các thành viên của tổ quán triệt đến CNLĐ trong xưởng là phải tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch, đề cao tinh thần trách nhiệm phát hiện những dấu hiệu của dịch bệnh, trước hết là tự bảo vệ bản thân, bảo vệ gia đình và bảo vệ công ty và xã hội”.

Chủ tịch Công đoàn, thành viên Tổ an toàn Covid-19 của Công ty CP Khoáng sản Tân kỳ kiểm tra người lao động chấp hành chống dịch. Ảnh: CTV

Ông Lê Đình Hùng - Giám đốc Công ty CP Khoáng sản Á Châu cho biết: “Dù mới đi vào hoạt động nhưng các “Tổ an toàn Covid-19” với nòng cốt là tổ trưởng công đoàn, an toàn vệ sinh viên hoạt động đã rất chuyên nghiệp do có kinh nghiệm từ đợt dịch đầu tiên. Mặc dù triển khai theo sự chỉ đạo của Liên đoàn Lao động tỉnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch tỉnh, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam, nhưng đây là việc làm rất cần thiết, hữu ích giúp người lao động cảm thấy an toàn hơn, doanh nghiệp cũng yên tâm cho hoạt động sản xuất kinh doanh”.

DOANH NGHIỆP ĐỊNH HÌNH PHÒNG, CHỐNG DỊCH



Trước tình hình dịch bệnh bùng phát ngày càng phức tạp, nhằm phát huy vai trò của tổ chức Công đoàn và đội ngũ công nhân lao động tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch Covid-19, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đề nghị các Liên đoàn Lao động huyện, thị xã, Công đoàn ngành phối hợp với chính quyền đồng cấp hướng dẫn các doanh nghiệp thành lập bộ phận phòng, chống dịch Covid-19 tại các doanh nghiệp, gọi tắt là “Tổ an toàn Covid-19”.

Công đoàn KKT Đông Nam hỗ trợ máy sát khuẩn tay tự động tại các doanh nghiệp. Ảnh: CTV

“Tổ an toàn Covid-19” được thành lập với quy chế hoạt động do người sử dụng lao động ban hành phù hợp với điều kiện sản xuất tại doanh nghiệp. Nòng cốt là cán bộ công đoàn cơ sở, an toàn vệ sinh viên, công nhân giàu kinh nghiệm trong công tác đảm bảo an toàn lao động, mỗi tổ có ít nhất 3 thành viên tham gia.

Các thành viên “Tổ an toàn Covid-19” nhanh chóng được tổ trưởng cung cấp đầy đủ thông tin về tình hình dịch bệnh, các biện pháp để đảm bảo an toàn phòng, chống dịch tại nơi làm việc thông qua nhóm Zalo, mạng nội bộ; được dành thời gian ít nhất 30 phút mỗi ngày vẫn được hưởng lương để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh.

Người lao động chấp hành việc giữ khoảng cách an toàn trong lao động, đi lại. Ảnh: CTV

Theo đó, hàng ngày “Tổ an toàn Covid-19” trong các doanh nghiệp khu công nghiệp tuyên truyền, đôn đốc, hướng dẫn, nhắc nhở công nhân thực hiện nghiêm chỉnh các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc và ngoài giờ làm việc; đặc biệt tuân thủ nghiêm ngặt việc kiểm tra thân nhiệt, đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, khai báo y tế trung thực. Theo dõi, kiểm tra, giám sát về tình hình sức khỏe và việc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở hai vòng (cổng doanh nghiệp và trong nhà xưởng) cũng như phát hiện nhắc nhở, kiến nghị người có trách nhiệm xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm về công tác phòng, chống dịch theo quy định của chính quyền địa phương và quy chế của doanh nghiệp.

Ngoài việc chấp hành đeo khẩu trang, người lao động còn tự mang bình nước cá nhân đi để hạn chế nguy cơ lây nhiễm. Ảnh: CTV

Theo ông Vương An Nguyên - Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế Đông Nam, hiện nay hầu hết các doanh nghiệp thực hiện khá tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhưng họ chưa định hình được cụ thể công việc nên sẽ dẫn đến sự lúng túng khi xảy ra tình huống. Khi được tuyên truyền về hoạt động của “Tổ an toàn Covid-19” với những hoạt động bài bản, cụ thể, thiết thực, doanh nghiệp đã tiếp nhận và yên tâm hơn. Có những doanh nghiệp đã phản hồi “Tổ an toàn Covid-19 giúp doanh nghiệp định hình phòng chống dịch”.

Hầu hết các “Tổ an toàn Covid-19” đã xây dựng các kịch bản ứng phó với dịch bệnh, không để bị động trước các tình huống bất ngờ xảy ra. Vì thế, đoàn viên, người lao động khu công nghiệp yên tâm hơn khi vào ca, đoàn kết, đồng lòng cùng công đoàn, doanh nghiệp vững vàng trước đại dịch.

Phó Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An Nguyễn Thị Thu Nhi cho biết: Ngay từ khi phát hiện dịch bệnh lây nhiễm trong cộng đồng, đặc biệt là dịch đã xuất hiện tại một số doanh nghiệp trong khu công nghiệp ở Bắc Giang, Đà Nẵng, Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã có công văn chỉ đạo các công đoàn cấp trên cơ sở hướng dẫn công đoàn cơ sở, đặc biệt là các công đoàn trong khu công nghiệp áp dụng ngay các biện pháp mạnh hơn trong phòng, chống dịch; thành lập “Tổ an toàn Covid-19” để đảm bảo sức khỏe cho người lao động và ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh của đơn vị.