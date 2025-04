Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/4 Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật họp phiên thứ 5; Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát Dự án hồ chứa nước Bản Mồng; Các tổ công tác của tỉnh rà soát, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp tại một số huyện… Đây là một số nội dung nổi bật đăng trên baonghean.vn ngày 1/4.

* Hôm nay (1/4), Ban Chỉ đạo rà soát và tổ chức thực hiện việc xử lý vướng mắc trong hệ thống pháp luật đã họp phiên thứ 5, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Lê Thành Long, Phó Trưởng ban Thường trực.

Tại cuộc họp, các bộ, ngành báo cáo tiến độ xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, nhất là các văn bản phục vụ việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp; triển khai Nghị quyết 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số…

* Ngày 1/4, Đoàn của Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội khảo sát tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội chuyển mục đích sử dụng rừng để thực hiện Dự án hồ chứa nước Bản Mồng trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Dự án Hồ chứa nước Bản Mồng có công trình đầu mối và lòng hồ trải trên các huyện: Nghĩa Đàn, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An; huyện Như Xuân, tỉnh Thanh Hóa, với tổng mức đầu tư 5.552 tỷ đồng.

* Trong ngày 1/4, các đoàn công tác của tỉnh đã đến nhiều địa phương tiến hành, rà soát, định hướng việc sắp xếp đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương hai cấp.

Tại TP Vinh, đoàn do đồng chí Bùi Thanh An – Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh làm trưởng đoàn. Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Bùi Thanh An cho rằng, việc sắp xếp các đơn vị hành chính mới của thành phố Vinh sẽ tiến hành theo hướng bám sát hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và nghiên cứu sát thực tế để phát huy hiệu quả cao. Thành phố cần xác định rõ nhiệm vụ là duy trì tốc độ phát triển, thúc đẩy thương mại, dịch vụ, du lịch và thu ngân sách.

* Tại 2 huyện Thanh Chương và Nam Đàn, đồng chí Bùi Đình Long - Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu, song song với nhiệm vụ sắp xếp đơn vị hành chính, tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp, huyện cần chú trọng đến các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh. Các huyện cũng cần tập trung đốc thúc giải ngân vốn đầu tư công; đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án theo các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn.

* Làm việc với huyện Kỳ Sơn, đồng chí Phùng Thành Vinh – Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh nguyên tắc sắp xếp là phải đảm bảo hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả của bộ máy sau sắp xếp. Huyện cần tiếp tục nghiên cứu đầy đủ các văn bản, các tiêu chí để xác định, lựa chọn phương án tốt nhất, trong đó lưu ý các yếu tố địa hình; phong tục tập quán, văn hoá đồng bào các dân tộc thiểu số; gắn các điều kiện phát triển với kết nối giao thông, đảm bảo thuận lợi cho người dân trong đi lại và thực hiện các dịch vụ, thủ tục hành chính.

*Tại thị xã Thái Hòa và huyện Nghĩa Đàn, đồng chí Hoàng Phú Hiền - Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các địa phương cần chủ động, đánh giá toàn diện các yếu tố về diện tích, dân số, văn hóa, lịch sử, liên kết vùng khi đưa ra phương án sắp xếp đơn vị hành chính, đảm bảo đúng các tiêu chí, quy định của Trung ương và tỉnh. Đồng thời, rà soát lại trình độ đào tạo, chuyên môn, độ tuổi, kinh nghiệm công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động để chủ động trong công tác xây dựng phương án bố trí đội ngũ sau sắp xếp.

* Sáng 1/4, Đoàn công tác do Đại tá Phan Đại Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tiến độ triển khai các dự án xây dựng cơ bản của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, xây dựng các công trình quốc phòng, công trình chiến đấu trên địa bàn tỉnh.