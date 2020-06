Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 1/6

* Sau phiên trù bị ngày 31/5, sáng 1/6, Đại hội đại biểu Đảng bộ Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 chính thức khai mạc và đã tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ khóa mới.



Báo cáo Chính trị của Đại hội đã nêu rõ, nhiệm kỳ qua lực lượng Biên phòng Nghệ An đã tích cực đổi mới và triển khai có hiệu quả các biện pháp công tác biên phòng, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, vùng biển, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng; Tích cực tham gia củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới, góp phần xây dựng, củng cố nền Biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc; làm tốt công tác đối ngoại Biên phòng và ngoại giao nhân dân, góp phần giữ vững, tăng cường mối quan hệ đoàn kết hữu nghị đặc biệt với 3 tỉnh tiếp giáp của nước bạn Lào.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy - Phó Chính ủy BĐBP Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: Phạm Bằng

Đại hội cũng thắng thắn chỉ ra khuyết điểm, hạn chế trong việc chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Trên cơ sở rút ra 6 bài học kinh nghiệm quý báu và từ đó, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp lãnh đạo trong nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Đại hội cũng đã bỏ phiếu bầu ra Ban Chấp hàng Đảng bộ gồm 15 đồng chí.

* Sự kiện tiếp theo thu hút sự quan tâm của dư luận trong ngày 1/6 là Nghệ An có tân Phó Giám đốc Công an tỉnh. Theo đó, thực hiện công tác cán bộ, Bộ trưởng Bộ Công an đã ra quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Cao Minh Huyền (sinh năm 1974), quê quán: thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên; chức vụ: Trưởng phòng - Cục Cảnh sát Kinh tế Bộ Công an đến nhận nhiệm vụ và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An. Thời gian nhận nhiệm vụ từ ngày 27/5/2020.

Thừa ủy quyền của Bộ Công an, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Cầu - Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An trao quyết định điều động, bổ nhiệm Phó Giám đốc Công an tỉnh đối với Đại tá Cao Minh Huyền. Ảnh: Trọng Tuấn

* Cũng liên quan đến công tác cán bộ, tại huyện Quỳ Hợp, Tỉnh ủy Nghệ An đã tổ chức Lễ Công bố Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc điều động đồng chí Cao Đức Trung - Trưởng phòng Tổ chức Đảng, đảng viên - Ban tổ chức Tỉnh ủy tham gia BCH Đảng bộ, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2015-2020.

Đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh trao quyết định của BTV tỉnh ủy cho đồng chí Cao Đức Trung.

* Trong khi đó, cũng trong ngày 1/6, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong tổ chức hội nghị bất thường để bầu bổ sung chức danh Bí thư Huyện ủy khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020.



Tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Quế Phong đã bỏ phiếu bầu đồng chí Trương Minh Cương - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy giữ chức danh Bí thư Huyện ủy Quế Phong khóa XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, với 100% số phiếu tán thành. Đồng chí Trương Minh Cương được bầu giữ chức vụ Bí thư Huyện ủy thay thế đồng chí Lữ Đình Thi được nghỉ hưu theo chế độ.

Đồng chí Lê Văn Giáp - Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Quế Phong tặng hoa chúc mừng đồng chí Trương Minh Cương. Ảnh: Vân Thanh

* Thông tin được Ủy ban MTTQ tỉnh xác nhận, được sự đồng ý của Thường trực Tỉnh ủy, bắt đầu từ tháng 6/2020, Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ thực hiện giám sát công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na.

Thực tế cho thấy, dự án Thủy điện Hủa Na sau 13 năm triển khai vẫn chưa hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, hạ tầng các khu tái định cư xuống cấp, đời sống của người dân còn rất nhiều khó khăn, nguy cơ tái nghèo cao, phát sinh những hệ lụy và tệ nạn xã hội.

Người dân vùng tái định cư dự án Thủy điện Hủa Na trồng sắn để đảm bảo lương thực. Ảnh: Nhật Lân

* Thông tin được dư luận xã hội và độc giả đặc biệt quan tâm trong ngày là việc, kể từ 1/6 hệ thống 28 camera giao thông phạt nguội tại Nghệ An đi vào hoạt động. Được biết, hệ thống camera được chọn lắp đặt là loại có độ phân giải cao, hoạt động thông qua phần mềm thông minh, giúp phát hiện, phân tích các lỗi vi phạm cả ngày lẫn đêm. Hệ thống sẽ ghi lại đầy đủ hình ảnh lịch sử vi phạm, từ đó chuyển thẳng thông tin đến trung tâm điều khiển để có thể xử lý vi phạm trên đường, xử lý nguội hoặc xử lý trực tiếp tại các tổ CSGT tuần tra lưu động.

Theo dõi các phương tiện vi phạm tại trung tâm chỉ huy, phòng CSGT Công an tỉnh. Ảnh: Đ.C

