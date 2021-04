Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/4

* Chiều 10/4, Đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Nghệ An về kết quả công tác y tế năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2021.



Sau khi nghe lãnh đạo và ngành Y tế tỉnh Nghệ An báo cáo về kết quả công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe Nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long đánh giá, công tác y tế, chăm sóc sức khỏe người dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An trong thời gian qua đã đạt được những thành tích đáng ghi nhận. Thể hiện là nhiều con số vượt xa so với các địa phương khác và vượt các chỉ tiêu trong Nghị quyết 20 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng.

Về định hướng phát triển ngành Y tế của tỉnh trong thời gian tới, Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng, phải xác định, xây dựng, phát triển y tế tỉnh Nghệ An trở thành Trung tâm y tế chuyên sâu của khu vực Bắc Trung Bộ. Bộ Y tế sẽ tập trung hỗ trợ, cùng với tỉnh thực hiện điều này. Đồng thời, yêu cầu các bệnh viện tuyến Trung ương, Trường Đại học Y Hà Nội hỗ trợ toàn diện các chuyên khoa, đào tạo nhân lực cho ngành Y tế Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Thanh Long - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại cuộc làm việc. Ảnh: Thành Duy

* Liên quan đến lĩnh vực y tế, mới đây Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An đã được Bộ Y tế công nhận là tuyến cuối về chuyên môn kỹ thuật khám, chữa bệnh khu vực Bắc Trung Bộ.

Bệnh viện HNĐK Nghệ An tiền thân là Nhà Thương Vinh được thành lập ngày 18/9/1918 (theo Công báo số 7B của Phủ toàn quyền Đông Dương năm 1923). Sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, bệnh viện được đổi tên thành Bệnh viện Hồ Chí Minh... Trải qua bao thăng trầm chiều dài lịch sử, đến năm 1997, Bệnh viện đã chính thức mang tên Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Qua hơn 100 năm hình thành và phát triển, với sự phấn đấu và nỗ lực không ngừng nghỉ qua nhiều thời kỳ, bệnh viện đã đạt được rất nhiều thành tựu đáng ghi nhận. Bài viết: “Bệnh viện HNĐK Nghệ An: Xứng đáng là đơn vị tuyến cuối chuyên môn của khu vực Bắc Trung Bộ” đã có những ghi nhận về vấn đề này.

Phẫu thuật cột sống bằng Robot tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh tư liệu

* "Sáng tạo, hiệu quả trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị” là bài viết có những đánh giá xác đáng về kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XI, XII của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tại tỉnh Nghệ An.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Nghệ An trao thưởng cho các tập thể điển hình học tập và làm theo tấm gương, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Ảnh tư liệu Đào Tuấn

* Thời điểm này, việc xuất hiện nhiều dịch bệnh như dịch tả lợn châu Phi và viêm da nổi cục trên trâu, bò đã khiến người tiêu dùng lựa chọn những thực phẩm an toàn hơn như hải sản, rau xanh.

Hải sản tại cảng Lạch Vạn, Diễn Châu đã tăng giá mạnh, cụ thể, giá ghẹ loại 1 tăng từ 200.000 - 250.000 đồng/kg lên 400.000 đồng/kg; cá thu tươi tăng từ 160.000 đồng/kg lên 220.000 đồng/kg; tôm he tăng từ 400.000 lên 550.000 đồng/kg; các loại mực cũng tăng từ 100.000 - 150.000 đồng/kg so với thời điểm tháng 3.

Được biết, nguyên nhân khiến giá hải sản tăng mạnh là do hiện nay đã bước vào mùa du lịch, các khách sạn, nhà hàng đã bắt đầu nhập lượng lớn hải sản về để phục vụ kinh doanh. Bên cạnh đó, hiện dịch bệnh trên lợn, trâu, bò đang diễn biến phức tạp, do đó tâm lý người tiêu dùng đã lựa chọn các thực phẩm khác để đảm bảo an toàn, trong đó hải sản được nhiều người ưu tiên hàng đầu.

Ngư dân Nghệ An phấn khởi vì giá hải sản tăng cao kỷ lục từ sau Tết Nguyên đán. Ảnh: Nguyên Châu

* Ngày 10/4, Công an huyện Quỳnh Lưu (Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa triệt xóa đường dây đánh bạc bằng hình thức ghi số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook với nhiều mắt xích trong và ngoài địa bàn huyện. Số tiền các đối tượng giao dịch từ 3-4 tỷ đồng/ngày.

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, khoảng thời gian từ giữa tháng 3/2021, Công an huyện Quỳnh Lưu phát hiện 3 đối tượng cầm đầu đường dây đánh bạc trái phép dưới hình thức ghi số lô, số đề qua ứng dụng Zalo, Facebook gồm: Hồ Trọng Dũng, sinh năm 1982 cầm đầu và 2 đối tượng Hồ Văn Tứ, sinh năm 1973; Phạm Đình Lương, sinh năm 1971 cùng trú tại xóm 4, xã Quỳnh Lương, huyện Quỳnh Lưu.