Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/6

* Tại phiên thảo luận tổ sáng 10/6, tham gia ý kiến vào dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng lao động, đại biểu Nguyễn Thanh Hiền - Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An nhấn mạnh ba chủ thể cần được lưu ý khi sửa đổi luật là cơ quan quản lý nhà nước, vai trò của doanh nghiệp và lao động trên cơ sở làm tốt, minh bạch công khai các quy định cụ thể, bảo vệ và quản lý tốt được người lao động.

Đại biểu Nguyễn Thanh Hiền, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An góp ý tại phiên thảo luận tổ. Ảnh: PV

* Sáng 10/6, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Hội Nhà báo, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức giao ban báo chí tháng 6/2020. Tại cuộc giao ban này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan báo chí cần phát động đợt thi đua kỷ niệm Ngày truyền thống Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2020), trong đó tập trung nâng cao chất lượng các ấn phẩm, có nhiều tác phẩm báo chí xuất sắc.

Đồng chí Kha Văn Tám - Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Thanh Lê

* Sau 3 ngày thi công liên tục cả ngày lẫn đêm, sáng 10/6, sự cố vỡ đập tràn Đô Lương đã được xử lý xong. Hơn 4.000 tấn bê tông cục và hàng trăm tấn đá đã được đơn vị thi công đổ xuống phần đập bị vỡ để khắc phục sự cố.

Bê tông cục đã được thả xuống chỗ đập bị vỡ. Ảnh: P.V

* Tàu cá trên 10 năm sẽ bị hạn chế khi làm thủ tục thuê, mua vào Nghệ An, đây là một trong những nội dung nổi bật được thảo luận tại cuộc họp sáng 10/6 do UBND tỉnh tổ chức để lấy ý kiến cho dự thảo "Quy định tiêu chí đặc thù và quy trình xét duyệt hồ sơ đóng mới, cải hoán, thuê, mua tàu cá trên biển thuộc địa bàn Nghệ An".

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại cuộc họp. Ảnh: Nguyễn Hải

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt tuyển sinh nguyện vọng 2, nguyện vọng 3 vào các trường THPT, TTGDTX, TTGDNN-GDTX trên địa bàn tỉnh trong kỳ tuyển sinh lớp 10 năm học 2020 - 2021. Theo kế hoạch đã được phê duyệt, năm nay toàn tỉnh sẽ có khoảng 34.000 học sinh đăng ký thi vào lớp 10. Tuy nhiên, chỉ có 30.139 chỉ tiêu vào các trường công lập. Số còn lại thí sinh sẽ vào các trường ngoài công lập hoặc các Trung tâm GDTX.

Thí sinh tham dự Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Trường THPT Lê Hồng Phong (Hưng Nguyên). Ảnh: tư liệu Đức Anh

* Bí xanh giá 2.000 đồng/kg vẫn không có ai mua, đó là tình trạng khó khăn của bà con nông dân xã Thanh Liên, huyện Thanh Chương. Mặc dù giá cả xuống rất thấp, nhưng nhiều tấn bí xanh đã thu hoạch và đang nằm ngoài ruộng vẫn không bán được.

Bí quả tấp thành đống được giăng bạt đậy giữa đồng. Ảnh: Huy Thư

* Nghịch đui đèn ở chuồng gà, cháu bé 14 tháng tuổi bị điện giật tử vong, vụ việc xảy ra tại xóm Tân Sơn, xã Hương Sơn, huyện Tân Kỳ.

* Theo nguồn tin của các cơ quan chức năng, nghi can của vụ án khiến bé trai 5 tuổi ở xã Quỳnh Tam, huyện Quỳnh Lưu tử vong là con nghiện game, thường chơi các trò cảm giác mạnh như bắt cóc, giải cứu. Đối tượng này nghĩ ra việc bắt cóc và giấu nạn nhân, để khi mọi người đi tìm sẽ giả vờ tìm thấy, giải cứu để lập công.