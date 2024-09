Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 10/9 Nghệ An kêu gọi hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra; Khai mạc Trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ”... là những nội dung đăng tải ngày 10/9.

* Trước những thiệt hại to lớn do bão số 3 (bão Yagi) và mưa lũ hoàn lưu bão gây ra ở các tỉnh phía Bắc, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An kêu gọi các cấp ủy, chính quyền, cơ quan, đoàn thể, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân, các tổ chức tôn giáo, tổ chức xã hội, doanh nghiệp, cá nhân trên địa bàn tỉnh, với tấm lòng nhân ái của mình, tích cực hỗ trợ đồng bào các tỉnh phía Bắc khắc phục hậu quả do thiên tai gây ra.

* Sáng 10/9, 100 thanh niên Nghệ An đã có mặt tại thành phố Hải Phòng và ngay lập tức phối hợp chặt chẽ với các đơn vị tại địa phương để triển khai các hoạt động hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão Yagi.

Ngay khi tiếp cận thành phố, các thanh niên tình nguyện Nghệ An đã bỏ qua những mệt mỏi sau một đêm di chuyển mà bắt tay ngay vào việc hỗ trợ khắc phục hậu quả bão số 3. Ảnh: Thành Tân

* Chiều 10/9, tại Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, Sở Văn hóa và Thể thao Nghệ An phối hợp với Bảo tàng Lịch sử Quốc gia khai mạc Trưng bày chuyên đề “Những hạt giống đỏ”.

Các đại biểu tham quan trưng bày. Ảnh: Minh Quân

* Do ảnh hưởng của bão số 3, từ ngày 6-10/9 tại địa bàn xã Tam Sơn, huyện Anh Sơn đã xảy ra sạt lở bờ sông nghiêm trọng làm mất khá nhiều diện tích mía của người dân.

* Hiện nay, những vi phạm liên quan đất đai, tranh chấp đất đai trong nhân dân đang có xu hướng ngày càng gia tăng. Một phần nguyên nhân xuất phát từ nhận thức của người dân về chính sách, pháp luật đất đai còn hạn chế.

Chính quyền xã Lưu Kiền phối hợp với lực lượng chức năng kiểm tra thực tế, phát hiện ngăn chặn hiện tượng xâm canh trồng cỏ tại khu vực giáp ranh. Ảnh: CSCC

* Ngay sau quyết định của Ban Kỷ luật VFF về việc kỷ luật đối với U11 SLNA vì hành vi gian lận tuổi tại U11 toàn quốc 2024, phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trao đổi với Tổng Giám đốc Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.