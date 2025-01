Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/1

Các đồng chí lãnh đạo Quốc hội thăm, chúc Tết tại Nghệ An; Tỉnh ủy yêu cầu vận động, xúc tiến thu hút lao động về làm việc tại Nghệ An; Nghệ An xử lý hơn 2,5 nghìn trường hợp vi phạm sau 10 ngày triển khai Nghị định 168/CP… Đây là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 11/1.