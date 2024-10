Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/10 Thủ tướng yêu cầu các địa phương tập trung ban hành văn bản quy định chi tiết Luật Đất đai; Bí thư Tỉnh uỷ tiếp xúc cử tri Hưng Nguyên; HĐND tỉnh đề nghị ưu tiên bố trí vốn các dự án kéo dài; Liên đoàn Bóng đá Việt Nam giữ nguyên án phạt với U11 Sông Lam Nghệ An… là một số nội dung đăng trên baonghean.vn ngày 11/10.

* Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện số 105/CĐ-TTg ngày 10/10/2024 về việc tập trung chỉ đạo, triển khai thi hành Luật Đất đai.

Công điện gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương nêu: Luật Đất đai được Quốc hội thông qua và có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 8 năm 2024, bước đầu đã đi vào cuộc sống góp phần vào việc tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất.

Ảnh minh họa.

* Sáng 11/10, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Nghệ An tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, các ĐBQH báo cáo cử tri các xã: Hưng Trung, Hưng Yên Bắc, Hưng Yên Nam (huyện Hưng Nguyên) dự kiến thời gian, nội dung Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV sắp tới; đồng thời lắng nghe nhiều kiến nghị của cử tri trên các lĩnh vực về chính sách, kinh tế, hạ tầng, y tế, nông nghiệp, giáo dục, văn hóa.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý cũng thay mặt các đại biểu làm rõ các vấn đề mà cử tri quan tâm.

* Sáng 11/10, đoàn giám sát của HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với các sở, ngành, đơn vị cấp tỉnh theo chương trình giám sát kết quả thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của tỉnh Nghệ An.

Tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Nam Đình - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đề nghị các sở, ngành trên cơ sở đánh giá kết quả triển khai kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 – 2025, đặc biệt là những vấn đề tồn tại, hạn chế cần rút kinh nghiệm để chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2026 – 2030.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

* Sáng 11/10, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Nghệ An tổ chức Chương trình Giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An và Khai trương Gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản tỉnh Nghệ An tại Siêu thị Go!Vinh.

Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh có 567 sản phẩm được xếp hạng đạt chất lượng OCOP tiêu chuẩn 3 sao trở lên, trong đó có 37 sản phẩm đạt 4 sao, 1 sản phẩm đạt 5 sao và 2 sản phẩm đạt tiềm năng 5 sao.

Các đại biểu tham quan gian hàng OCOP. Ảnh: T.P

*Ngày 16/6/2014, UBND huyện Quỳnh Lưu đã ban hành Quyết định số 1185/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình nâng cấp, cải tạo đường giao thông nông thôn xã Quỳnh Hưng. Tổng chiều dài của công trình là 1.334,51m (hơn 1,3km). Tuy nhiên, đã hơn 10 năm kể từ ngày có quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư, đoạn đường giao thông nông thôn hơn 1km vẫn còn dang dở.

Đây là con đường mà học sinh trên địa bàn thường xuyên qua lại. Ảnh: Tiến Đông

* Ngày 11/10, Ban Khiếu nại Liên đoàn Bóng đá Việt Nam ban hành quyết định về việc xử lý đơn khiếu nại của Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An.

Theo đó, Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quyết định giữ nguyên án kỷ luật đội U11 Sông Lam Nghệ An và các cá nhân liên quan.