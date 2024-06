Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/6 Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý bắt đầu chuyến thăm, làm việc tại Vương quốc Hà Lan; Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ; Trung ương Đoàn đánh giá cao công tác hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 của tuổi trẻ Nghệ An... là những nội dung chính đăng tải trong ngày.

* Đoàn công tác tỉnh Nghệ An do đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh làm Trưởng đoàn đã đến thăm, làm việc tại Vương quốc Hà Lan và một số nước châu Âu.

Các đại biểu đoàn công tác của tỉnh chụp ảnh lưu niệm tại cảng Rotterdam, Hà Lan. Ảnh: Quang Đặng

* Chiều 11/6, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp và làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ do bà Cindy Shao - Chủ tịch Phòng Thương mại Mỹ - Á dẫn đầu.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung chủ trì buổi tiếp, làm việc với đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 11/6, đoàn công tác Trung ương Đoàn do anh Ngô Văn Cương - Bí thư Trung ương Đoàn dẫn đầu đến kiểm tra, thăm đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thi công đường dây 500kV mạch 3 tại Nghệ An.

Đại diện Trung ương Đoàn và Tỉnh đoàn Nghệ An trao quà hỗ trợ các đội hình thanh niên tình nguyện hỗ trợ thi công dự án. Ảnh: Thanh Quỳnh

*Ngày 11/6, Giải bóng đá Thiếu niên - Nhi đồng Cúp Báo Nghệ An năm 2024 bước vào các trận đấu vòng tứ kết ở 2 lứa tuổi nhi đồng và thiếu niên. Các trận đấu được được tường thuật trực tiếp trên Báo Nghệ An điện tử, kênh YouTube Báo Nghệ An, Fanpage Báo Nghệ An, Truyền hình FPT Play và các nền tảng digital của FPT Play.

2 đội NĐ Quỳ Hợp và NĐ Tân Kỳ phân định thắng thua bằng loạt Penalty cân não. Ảnh: Nguyễn Đạo

* Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố thêm 3 bị can về tội đưa hối lộ do liên quan sai phạm đất đai tại thị xã Cửa Lò.