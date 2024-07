Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 11/7

Kỳ họp thứ 21, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII tiến hành phiên chất vấn và trả lời chất vấn, thông qua 26 nghị quyết và bế mạc kỳ họp; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Lào thăm Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An; Công đoàn Viên chức Nghệ An khen thưởng 59 cán bộ công đoàn cơ sở, đoàn viên tiêu biểu năm 2024… là những nội dung nổi bật đăng tải trên baonghean.vn.