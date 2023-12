Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 12/12

* Sáng 12/12, Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý dự, chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban Thường vụ Thành ủy Vinh năm 2023.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Thanh Quý phát biểu chỉ đạo hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Sáng 12/12, UBND tỉnh Nghệ An làm việc với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia về tình hình chuẩn bị đầu tư và đề xuất các giải pháp đẩy nhanh các tiến độ thực hiện công tác chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, bồi thường giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 500kV qua địa bàn tỉnh Nghệ An.

Toàn cảnh buổi làm việc giữa UBND tỉnh với Tổng Công ty Truyền tải điện Quốc gia. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 12/12, Hội đồng thẩm định đã nhất trí thông qua hồ sơ Quy hoạch vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự thảo báo cáo thẩm định với điều kiện sửa đổi, bổ sung, tiếp thu các ý kiến.

Phương hướng xây dựng hệ thống đô thị, nông thôn trong dự thảo Quy hoạch vùng. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 12/12, Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội thảo khoa học cấp tỉnh với chủ đề: “Xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cán bộ chủ chốt và người đứng đầu gắn với đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả ở Đảng bộ tỉnh Nghệ An đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới”.

Quang cảnh hội thảo. Ảnh: Thanh Lê

* Giải trình tại Hội nghị tiếp xúc cử tri sáng 12/12, đại biểu Quốc hội Võ Thị Minh Sinh thông tin, Quốc hội đã cho ý kiến dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) về giảm độ tuổi hưởng chế độ hỗ trợ cho người cao tuổi từ 80 xuống 75 và tăng mức hỗ trợ hàng tháng so với quy định hiện hành.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Mai Hoa

* Công trình Nhà Văn hóa Lao động Nghệ An giai đoạn 1 do Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An làm chủ đầu tư được tổ chức khởi công xây dựng vào sáng 12/12. Tổng mức đầu tư công trình 103,7 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương là 39,1 tỷ đồng; Ngân sách UBND tỉnh Nghệ An là 25,5 tỷ đồng và Tài chính Công đoàn 39,1 tỷ đồng.