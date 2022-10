Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/10

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV; Bàn phương án điểm đấu nối cao tốc Viêng Chăn - Hà Nội qua cặp Cửa khẩu Nậm On - Thanh Thủy; Lực lượng vũ trang thành phố Hồ Chí Minh gửi 500 triệu đồng hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai;... là những nội dung chính trong ngày 13/10.

* Sáng 13/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức làm việc với UBND tỉnh về các nội dung liên quan đến Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khoá XV. Đoàn ĐBQH tỉnh đề nghị UBND tỉnh phối hợp với các cơ quan, tập trung giải quyết các kiến nghị cử tri, nhất là các kiến nghị kéo dài về dự án Quốc lộ 1A, dự án Thuỷ điện Bản Vẽ, dự án Hồ chứa nước Bản Mồng.

* Sáng 13/10, đại diện hai tỉnh Bolykhămxay - Lào và Nghệ An - Việt Nam họp bàn để xem xét đi đến thống nhất điểm đấu nối qua cặp Cửa khẩu Nậm On của Lào - Thanh Thủy (Nghệ An) đảm bảo tuyến đường ngắn nhất, tiện lợi nhất. Qua đó, tạo thuận lợi cho hai bên phát triển về logistics, kinh tế - xã hội.

* Sáng 13/10, đoàn công tác Bộ Tư lệnh thành phố Hồ Chí Minh đã trao 500 triệu đồng của lực lượng vũ trang thành phố gửi hỗ trợ tỉnh Nghệ An khắc phục hậu quả thiên tai.

* Sáng 13/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức họp báo công bố tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý 3 năm 2022. Tại cuộc họp báo, lãnh đạo UBND tỉnh mong muốn các cơ quan báo chí cập nhật nhiều hơn nữa về tình hình mưa lũ, công tác khắc phục hậu quả mưa lũ của cơ quan chức năng; có nhiều bài viết về công tác cảnh báo, hướng dẫn tuyên truyền người dân để chủ động ứng phó với diễn biến thất thường của thời tiết, ứng phó với ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

* Nhằm chuẩn bị đón đoàn công tác của Ủy ban châu Âu (EC) kiểm tra về chấp hành quy định về khai thác đánh bắt hải sản theo quy định IUU tại nước ta, sáng 13/10, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức hội nghị trực tuyến với 28 tỉnh ven biển về quản lý khai thác hải sản.

* Đề cập đến vấn đề thu chi đầu năm học, ông Thái Văn Thành - Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo cho biết: “Chúng tôi yêu cầu tất cả các Phòng Giáo dục và Đào tạo lập đường dây nóng và thông báo công khai đường dây nóng trên cổng thông tin điện tử để nhân dân phản ánh. Đặc biệt là xử lý nghiêm người đứng đầu các cơ sở giáo dục để xảy ra tình trạng thu trái quy định, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục. Nếu cơ sở giáo dục nào thu không đúng quy định thì phải trả lại và thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật và các cơ quan quản lý. Sở cũng sẽ thành lập đoàn kiểm tra để kiểm tra công tác thu chi ở các nhà trường”.