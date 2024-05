Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 13/5

* Sáng 13/5, nhân kỷ niệm 134 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2024), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên và đền Chung Sơn, huyện Nam Đàn.

Đoàn đại biểu về dâng hoa tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn). Ảnh: Thành Duy

* Sáng 13/5, Thường trực HĐND tỉnh Nghệ An có cuộc làm việc với UBND thành phố Vinh theo kế hoạch giám sát việc thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 18, ngày 13/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) tỉnh Nghệ An.

Quang cảnh cuộc làm việc. Ảnh: Mai Hoa

Cùng ngày, Đoàn giám sát chuyên đề của Ban Dân tộc HĐND tỉnh đã có cuộc làm việc với các sở, ngành về việc thực hiện một số chỉ tiêu gắn với mục tiêu phát triển bền vững vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

* Chiều 13/5, tại thành phố Vinh, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh tổ chức Hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV.

Quang cảnh Hội thảo góp ý 6 dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 13/5, tại tỉnh Quảng Bình đã diễn ra Hội nghị ngành Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung Bộ năm 2024. Tham dự có đồng chí Đỗ Thị Minh Trâm – Phó Cục trưởng Cục Công Thương địa phương, Bộ Công Thương; cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Bình và Sở Công Thương 6 tỉnh Bắc Trung bộ: Thanh Hoá, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế.

Lãnh đạo Sở Công thương 6 tỉnh ký kết thi đua. Ảnh: T.H

* Sở Giáo dục và Đào tạo vừa có số liệu tổng hợp về số lượng học sinh lớp 12 đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Theo đó, năm nay, toàn tỉnh có 37.044 thí sinh đăng ký dự thi. Trong đó, có hơn 1.300 thí sinh là thí sinh tự do.

Học sinh đăng ký Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. Ảnh: Mỹ Hà

* Sáng 13/5, Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Nghệ An tổ chức chung kết và trao giải Hội thi "Báo cáo viên giỏi" năm 2024.

Các thí sinh chụp ảnh lưu niệm cùng đại biểu và Ban tổ chức hội thi. Ảnh: Diệp Thanh

* Mặc dù đã được các cấp, ngành, chính quyền địa phương vận động, thuyết phục, nhưng 8 hộ dân tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây (Hưng Nguyên) vẫn chưa bàn giao mặt bằng cho nhà đầu tư để thực hiện Dự án Khu Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ VSIP Nghệ An (Dự án VSIP). Do đó, UBND huyện Hưng Nguyên đã quyết định thành lập ban thực hiện cưỡng chế thu hồi đất đối với các hộ gia đình, cá nhân có địa chỉ thường trú tại xóm Phúc Long, xã Hưng Tây. Đồng thời, ban hành kế hoạch thực hiện cưỡng chế để các bộ phận liên quan có căn cứ thực hiện.

Khu vực dự kiến sẽ thực hiện cưỡng chế. Ảnh: PV

* Phần lớn các vụ cháy rừng ở địa bàn Nghệ An trong thời gian qua là do người dân tự ý sử dụng lửa đốt thực bì, không báo với chính quyền địa phương và lực lượng kiểm lâm, dẫn đến gây cháy lan. Tuy nhiên, tình trạng này chưa được xử lý triệt để.

Người dân đốt xử lý thực bì để trồng keo ở huyện Tân Kỳ nguy cơ cháy rừng rất cao. Ảnh: Văn Trường

* Sâu đo hại keo lần đầu tiên bùng phát ở Nghệ An, việc phòng trừ rất khó khăn do nhiều nguyên nhân.

Cán bộ Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh kiểm tra tình hình sâu đo phát sinh, gây hại trên rừng keo của huyện Tân Kỳ. Ảnh: Phú Hương

* Ngày 13/5, Công an huyện Diễn Châu cho biết, vừa tiến hành bắt giữ 2 đối tượng Nguyễn Văn Kiện và Nguyễn Xuân Đoàn về hành vi cướp giật tài sản; thu giữ 1 điện thoại và 1 xe máy.