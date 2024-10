Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/10 Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4; Triển khai hướng dẫn xây dựng văn kiện, công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp; Nghệ An và Quảng Nam chia sẻ kinh nghiệm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia... là những thông tin đăng tải trên baonghean.vn ngày 15/10.

* Ngày 15/10, nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2024), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu cùng các đồng chí trong đoàn công tác tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4. Ảnh: Trọng Kiên

* Chiều 15/10, tại TP. Vinh, Văn phòng Tỉnh ủy Nghệ An tổ chức Hội nghị hướng dẫn xây dựng văn kiện và công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030. Đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy dự, chỉ đạo Hội nghị.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Thành Duy

* Chiều 15/10, Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức lễ trao giải Cuộc thi Báo chí viết về mô hình, điển hình “Dân vận khéo” tiêu biểu năm 2024. Ban tổ chức đã trao 4 giải Nhất, 8 giải Nhì, 12 giải Ba và 20 giải Khuyến khích cho các tác giả/nhóm tác giả; Tặng Giấy khen cho 2 tập thể triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phát động hưởng ứng cuộc thi và có nhiều tác phẩm tham gia, chất lượng tốt.

Ban tổ chức trao giải cho các tác giả. Ảnh: Thành Cường

* Chiều cùng ngày, nhân kỷ niệm 94 năm ngày truyền thống công tác Dân vận của Đảng (15/10/1930 - 15/10/2024), Ban Dân vận Tỉnh ủy tổ chức dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (Nam Đàn).

Ban Dân vận Tỉnh ủy dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Thành Cường

* Sáng 15/10, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức buổi làm việc với đoàn công tác của tỉnh Quảng Nam để trao đổi, học tập kinh nghiệm về công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia giai đoạn 2021 - 2025.

Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: Xuân Hoàng

* Sáng 15/10, lãnh đạo UBND tỉnh Nghệ An tổ chức phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2024.

Đồng chí Nguyễn Văn Đệ - Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 10/2024. Ảnh: Phạm Bằng

* Kỳ thi học sinh giỏi tỉnh lớp 12 quy tụ những học sinh xuất sắc nhất của tỉnh Nghệ An. Vượt lên hơn 3.600 thí sinh dự thi, đã có 125 em được trao giải Nhất.

Đội tuyển tham gia Kỳ thi học sinh giỏi của Trường THPT Bắc Yên Thành với 3 giải Nhất, trong đó có 1 thủ khoa môn Vật lý. Ảnh: NTCC

* Sáng 15/10, BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh phối hợp với Báo Nghệ An tổ chức trao hỗ trợ xây nhà cho hộ ông Lương Văn Chôm ở bản Piềng Ồ, xã Xiêng My, huyện Tương Dương.

BNI vùng Thanh Nghệ Tĩnh trao số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng cho đại diện gia đình ông Lương Văn Chôm ở bản Piềng Ồ, xã Xiêng My. Ảnh: Đ.C

* Công an thành phố Vinh đã đấu tranh, bắt giữ, xử lý 7 đối tượng, triệt xóa đường dây lợi dụng bệnh viện làm địa điểm giao dịch mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 50 gói ma túy có trọng lượng gần 100 gam và một số tang vật khác.