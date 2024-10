Pháp luật 'Trong 6 tháng, phải đảm bảo cung ứng dịch vụ nước sạch cho tất cả hộ dân thành phố Vinh có nhu cầu…' Đó là kết luận của ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh tại buổi làm việc về cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn thành phố Vinh.

Sáng ngày 15/10, UBND thành phố Vinh tổ chức buổi làm việc về vấn đề cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn. Tham dự có Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, chống thất thu nước sạch tỉnh Nghệ An; đại diện lãnh đạo Sở Xây dựng và Phòng chuyên môn liên quan; các phòng, ban, đơn vị trực thuộc UBND thành phố Vinh; lãnh đạo phường Vinh Tân, các xã Nghi Đức, Nghi Ân và Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Ông Lê Sỹ Chiến - Phó Chủ tịch UBND thành phố Vinh chủ trì buổi làm việc.

Nhiều tồn tại, vướng mắc

Tại buổi làm việc, Phòng Quản lý đô thị thành phố Vinh đã báo cáo khái quát tình hình cấp nước máy trên địa bàn thành phố; việc ký Thỏa thuận dịch vụ cấp nước và lập Kế hoạch phát triển cấp nước với Công ty CP Cấp nước Nghệ An; việc súc rửa, đấu nối và tiếp nhận vận hành hệ thống đường ống đã được thành phố đầu tư tại phường Vinh Tân và hai xã Nghi Đức, Nghi Ân...

Các đại biểu dự buổi làm việc về cấp nước sạch cho người dân do UBND thành phố Vinh tổ chức sáng ngày 15/10. Ảnh: Thành Cường

Theo đó, tính đến tháng 10/2024, tỷ lệ cấp nước máy trên địa bàn thành phố mới đạt khoảng 88%, chưa tương xứng với hệ thống đường ống cấp nước đã được đầu tư xây dựng, chưa đạt chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 24 đề ra.

Ở địa bàn xã Nghi Ân, đã hoàn thành đầu tư xây dựng và đã đấu nối, súc rửa, khử trùng hệ thống đường ống đủ điều kiện cấp nước cho người dân (trừ xóm Kim Phúc do nằm trong quy hoạch Sân bay Vinh).

Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại mới chỉ có 51/2.346 hộ dân được cung ứng dịch vụ nước máy, trong khi có 1.300 hộ dân có nhu cầu và có đơn đề nghị được cấp nước máy.

Lo lắng chất lượng nước ngầm, người dân xã Nghi Ân sắm bút thử TDS để kiểm tra mẫu nước. Ảnh: Đào Tuấn

Với xã Nghi Đức, hệ thống đường ống được đầu tư từ năm 2019 với 54 tuyến, tuy nhiên còn đến 27 tuyến chưa súc rửa, khử trùng, thử áp; mới chỉ có 35 hộ dân trên 3 tuyến được Công ty CP Cấp nước Nghệ An cung ứng dịch vụ nước máy, trong khi 100% hộ dân trên địa bàn có nhu cầu được sử dụng nước máy.

Trao đổi tại buổi làm việc, lãnh đạo xã Nghi Ân cho biết, đề án xây dựng, cấp nước hoàn thành dịp đầu năm 2024 với tổng chiều dài các tuyến đường ống gần 80 km, trong đó có 30 km là tuyến đường ống cấp 2, còn lại là tuyến đường ống cấp 3, cấp 4.

Sau khi súc rửa, đấu nối vào hệ thống cấp 1, toàn bộ hệ thống đường ống tại xã Nghi Ân đã có nước, chỉ cần khởi thủy, lắp đồng hồ là người dân có thể sử dụng.

Để có nước sử dụng trong sinh hoạt, người dân ở xã Nghi Đức phải sử dụng cùng lúc nhiều hệ thống lắng lọc. Ảnh: Nhật Lân

Dịp tháng 3/2024, sau khi làm việc và được sự hướng dẫn về quy trình làm hồ sơ đăng ký đấu nối, lắp đồng hồ của công ty cấp nước, UBND xã Nghi Ân đã triển khai đến người dân để làm đơn đăng ký cấp nước. Tuy nhiên, với hơn 1.300 hồ sơ đăng ký cấp nước của nhân dân trong xã, chỉ có hơn 170 đơn hợp lệ. Nguyên nhân một phần do vướng mắc ở thủ tục hành chính.

Cụ thể, ở xã Nghi Ân có nhiều hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; một số hộ dân có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng đang thế chấp để vay vốn tại ngân hàng. Do đó, người dân gặp khó khăn, khi không đáp ứng được yêu cầu về hồ sơ như quy định của Công ty CP Cấp nước Nghệ An. Bên cạnh đó, bộ phận một cửa của Công ty CP Cấp nước Nghệ An cập nhật không đầy đủ hồ sơ từ xã Nghi Ân nộp lên, việc cung ứng dịch vụ sạch cho các hộ đã hoàn thành hồ sơ rất chậm…

Xóm trưởng xóm Trung Tâm, xã Nghi Ân - ông Trần Văn Phượng thông tin việc thu nhận hồ sơ nộp lên Công ty CP Cấp nước Nghệ An nhưng chưa được cung ứng dịch vụ nước máy. Ảnh: Đào Tuấn

"Nhu cầu sử dụng nước sạch ở Nghi Ân rất cao. Đề nghị quan tâm xử lý những vướng mắc này để giải quyết vấn đề nước sạch, giúp cấp ủy chính quyền giữ niềm tin với nhân dân…” - ông Chu Văn Mai - Chủ tịch UBND xã Nghi Ân kiến nghị.

Với xã Nghi Đức, làm rõ thêm những vướng mắc, tồn tại trong công tác súc rửa, khử trùng hệ thống đường ống cấp nước trên địa bàn. Nguyên nhân là bởi dự án đầu tư được thực hiện từ đã nhiều năm, thiếu sự đồng bộ…, có kiến nghị UBND thành phố chỉ đạo về giải pháp xử lý.

Đồng thời, cũng nêu những vướng mắc trong thực hiện hợp đồng dịch vụ cấp nước tương tự đại diện xã Nghi Ân đã trình bày, đề nghị Công ty CP Cấp nước Nghệ An tập trung giải quyết.

Tập trung xử lý dứt điểm

Dự buổi làm việc, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Cấp nước Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hà đưa ra một số nguyên nhân dẫn đến chậm triển khai ký kết hợp đồng cung ứng dịch vụ nước máy trên địa bàn thành phố, gồm cả địa bàn xã Nghi Ân, và Nghi Đức.

Trong đó, nêu nguyên nhân chính là do nguồn cung cấp nước ở các nhà máy không đủ. Nếu tăng thêm khách hàng mới thì áp lực nước yếu thêm, dẫn đến xảy ra tình trạng yếu nước trên nhiều địa bàn. Để xử lý tình trạng này, vị Phó Tổng Giám đốc trao đổi, Công ty đã xây dựng đề án đầu tư nâng công suất các nhà máy, tuy nhiên một số trình tự thủ tục đang gặp một số vướng mắc nên chưa thể thực hiện.

Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hà phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Liên quan xử lý vướng mắc hồ sơ thủ tục như đại diện xã Nghi Ân, Nghi Đức trình bày, theo Phó Tổng Giám đốc Nguyễn Văn Hà, trong trường hợp hộ dân chưa được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thì chính quyền có thể xác nhận để Công ty có cơ sở xử lý hồ sơ cho hộ dân có nhu cầu.

Về việc chậm ký Thỏa thuận dịch vụ cấp nước, ông Nguyễn Văn Hà nêu nguyên nhân là dự thảo do các bên xây dựng còn chưa có tính thống nhất.

“Hiện nay, Công ty đang tồn hơn 3.000 hồ sơ khách hàng mới, trong khi nhân lực và nguồn kinh phí của Công ty chỉ có thể thực hiện cho khoảng 500 - 700 hộ/tháng. Tuy nhiên, từ thời điểm này, Công ty sẽ tập trung xử lý cho địa bàn xã Nghi Ân và Nghi Đức. Về việc ký Thỏa thuận dịch vụ cấp nước, Công ty đã nghiên cứu dự thảo do UBND thành phố lập để xây dựng dự thảo mới và đã gửi đến Phòng chuyên môn của thành phố để góp ý, tiến tới ký thỏa thuận. Cũng qua buổi làm việc này, Công ty kiến nghị UBND thành phố có ý kiến, để các cơ quan liên quan tháo gỡ khó khăn cho Công ty trong việc xây dựng đề án nâng cấp các nhà máy…” - Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An, ông Nguyễn Văn Hà phát biểu.

Theo ông Nguyễn Tuấn Tài - Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng), việc lập Kế hoạch phát triển cấp nước và ký Thỏa thuận dịch vụ cấp nước là hết sức quan trọng, đã được pháp luật quy định và được UBND tỉnh chỉ đạo, đôn đốc, tuy nhiên thực hiện quá chậm. Vì vậy, phải làm rõ mốc thời gian hoàn thành tại buổi làm việc này. Ông Nguyễn Tuấn Tài cũng nhắc đến kiến nghị của cử tri liên quan việc Công ty CP Cấp nước Nghệ An từ chối cung ứng dịch vụ nước sạch, qua đó, đề nghị tuân thủ quy định pháp luật, quan tâm xử lý.

Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật (Sở Xây dựng) - ông Nguyễn Tuấn Tài phát biểu tại buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

“Dù Công ty có những khó khăn, nhưng phải tuân thủ quy định pháp luật. Cuối tuần này, Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn và chống thất thoát, chống thất thu nước sạch của tỉnh cũng sẽ tổ chức buổi làm việc về nội dung này…” - ông Nguyễn Tuấn Tài có ý kiến. Đồng thời, đề nghị UBND thành phố Vinh quan tâm nghiên cứu, tham gia góp ý cho dự thảo Luật Cấp thoát nước.

Theo Phó Chủ tịch UBND thành phố - ông Lê Sỹ Chiến, qua buổi làm việc, các vấn đề tồn tại, vướng mắc đều đã được mổ xẻ, làm rõ và đã cơ bản thống nhất hướng xử lý. Nhìn nhận việc đảm bảo nhu cầu nước sạch cho nhân dân là hết sức quan trọng, ông Lê Sỹ Chiến khẳng định: “Sử dụng nước sạch là quyền lợi chính đáng của người dân. Để đảm bảo quyền lợi này cho người dân là trách nhiệm của chính quyền, và của công ty cấp nước trên địa bàn”.

Qua đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến yêu cầu, hạn trong 6 tháng tới, các đơn vị liên quan phải đảm bảo cung ứng dịch vụ nước sạch cho tất cả các hộ gia đình trên địa bàn thành phố có nhu cầu.

Bởi còn nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã Nghi Ân, Nghi Đức do thói quen sử dụng nước ngầm và các nguồn nước khác, nên lắp xong nước máy thì không sử dụng hoặc sử dụng rất ít, gây lãng phí nguồn lực đầu tư trước mắt, mất cơ hội của những hộ gia đình có nhu cầu sử dụng nhưng chưa được lắp.

Vậy nên, Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến đề nghị chính quyền hai xã Nghi Ân, Nghi Đức tập trung cho công tác tuyên truyền, để người dân biết, sử dụng nước sạch hợp vệ sinh, đảm bảo sức khỏe.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Lê Sỹ Chiến kết luận buổi làm việc. Ảnh: Thành Cường

Phó Chủ tịch UBND thành phố cũng yêu cầu Công ty CP Cấp nước Nghệ An không được từ chối những hộ dân có nhu cầu lắp mới trên địa bàn. “Là đơn vị cấp nước duy nhất trên địa bàn thành phố, công ty phải có trách nhiệm cấp nước cho người dân khi họ có nhu cầu…” - ông Lê Sỹ Chiến nhấn mạnh.

Liên quan đến việc súc rửa, khử trùng hoàn thiện hệ thống đường ống cấp nước cũng như việc tiếp nhận vận hành ở xã Nghi Đức, theo ông Lê Sỹ Chiến, đây là quy trình kỹ thuật cần phải đảm bảo tiêu chuẩn kỹ thuật, cần phải có đơn vị có chức năng xác nhận; UBND xã Nghi Đức là chủ đầu tư phải có trách nhiệm làm việc với các bên liên quan. Quyết tâm trong thời gian 1 tháng phải hoàn thành việc súc rửa, khử trùng, thử áp… để bàn giao vận hành cho Công ty CP Cấp nước Nghệ An, phục vụ nhu cầu của người dân.

Nhìn nhận giữa thành phố và Công ty CP Cấp nước Nghệ An đã chậm thực hiện ký Thỏa thuận dịch vụ cấp nước, Phó Chủ tịch UBND thành phố giao Phòng Quản lý đô thị nghiên cứu dự thảo Thỏa thuận dịch vụ cấp nước do Công ty CP Cấp nước Nghệ An soạn thảo, gửi đến.

Ông Lê Sỹ Chiến chỉ đạo: “Trong 5 ngày, Phòng Quản lý đô thị phải nghiên cứu, rà soát, bổ sung hoàn thiện dự thảo, để lãnh đạo UBND thành phố và Công ty CP Cấp nước Nghệ An ký kết Thỏa thuận dịch vụ cấp nước…”.