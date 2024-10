Xã hội

Lãnh đạo tỉnh Nghệ An chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Ngày 15/10, nhân kỷ niệm 79 năm ngày truyền thống Lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 - 15/10/2024), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An và lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An do đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy làm trưởng đoàn, đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, sĩ quan, chiến sĩ Bộ Tư lệnh Quân khu 4.