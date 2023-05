Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 15/5

Sáng 15/5, Công an tỉnh Ninh Thuận và Công an huyện Ninh Sơn tiến hành khám nghiệm hiện trường và tử thi một vụ truy sát đặc biệt nghiêm trọng, khiến 3 người trong một gia đình thương vong.

(Baonghean.vn) - Ngày 14/5, Câu lạc bộ Bóng đá Sông Lam Nghệ An đã tổ chức về thăm quê Bác, dâng hoa, dâng hương, báo công, tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, với nhiều cảm xúc tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên.

(Baonghean.vn) - Trong chuyến tham quan và dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các nhà tài trợ đã trao hàng chục suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Thời tiết nóng bức, lại chán "cắm rễ" tại quán cà phê, nhiều người trẻ chọn chèo SUP trên sông để giải nhiệt.

(Baonghean.vn) - Sáng 15/5, tại TP. Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và triển khai các Chương trình, Đề án trọng tâm trong lĩnh vực khai thác thủy sản giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

(Baonghean.vn) - Số lượng thí sinh Nghệ An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 không có nhiều biến động so với các năm trước. Tuy nhiên, số lượng thí sinh tự do có ít hơn mọi năm khoảng hơn 200 em.