Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023

(Baonghean.vn) - Qua đánh giá, 2 giống lúa 3 dòng VT868 và Quốc tế I cho năng suất rất cao, hạt gạo đạt tiêu chuẩn xuất khẩu và tiêu thụ trong nước, phổ thích ứng rộng, ít nhiễm sâu bệnh hại; được Nghệ An xác định là 2 trong số những giống lúa chủ lực của tỉnh thời gian tới.

(Baonghean.vn) - Trong chuyến tham quan và dâng hương tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, CLB Bóng đá Sông Lam Nghệ An và các nhà tài trợ đã trao hàng chục suất quà cho những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Kim Liên, huyện Nam Đàn.

Thời tiết nóng bức, lại chán "cắm rễ" tại quán cà phê, nhiều người trẻ chọn chèo SUP trên sông để giải nhiệt.

(Baonghean.vn) - Sáng 15/5, tại TP. Vinh (Nghệ An), Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức Hội nghị bàn giải pháp nâng cao hiệu quả khai thác hải sản và triển khai các Chương trình, Đề án trọng tâm trong lĩnh vực khai thác thủy sản giai đoạn 2022 - 2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

(Baonghean.vn) - Số lượng thí sinh Nghệ An tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 không có nhiều biến động so với các năm trước. Tuy nhiên, số lượng thí sinh tự do có ít hơn mọi năm khoảng hơn 200 em.