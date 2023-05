Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An

(Baonghean.vn) - Sáng 15/5, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực thành phố Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Tại buổi lễ, ông Trần Thanh Bằng - Phó trưởng Phòng Tổ chức và Nhân sự Công ty Điện lực Nghệ An công bố Quyết định số 1026/QĐ-EVNNPC ngày 11/5/2023 của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực thành phố Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An kể từ ngày 15/5/2023, thời gian giữ chức vụ bổ nhiệm là 5 năm.

Phát biểu chúc mừng và giao nhiệm vụ đối với tân Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An, ông Bành Hồng Hiển - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An ghi nhận những nỗ lực, phấn đấu của ông Phạm Văn Nga trong suốt thời gian công tác trên các cương vị mà ông đã đảm nhiệm. Đồng thời, giao nhiệm vụ, tin tưởng ông Phạm Văn Nga sẽ tập trung tâm huyết và trí tuệ để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thể hiện tốt vai trò, trách nhiệm trên cương vị mới; cùng tập thể Ban Lãnh đạo Công ty Điện lực Nghệ An đoàn kết, chủ động, quyết liệt vượt qua mọi khó khăn, thách thức; thực hiện hiệu quả các giải pháp cải thiện các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh... góp phần cùng Công ty Điện lực Nghệ An hoàn thành tốt nhiệm vụ Tổng Công ty Điện lực miền Bắc giao, ngày càng đi lên và phát triển bền vững.

Phát biểu nhận nhiệm vụ mới, ông Phạm Văn Nga - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An gửi lời cảm ơn chân thành đến Ban Lãnh đạo Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Ban Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An đã tin tưởng và giao nhiệm vụ, gửi lời cảm ơn đến tập thể cán bộ, công nhân viên trong công ty đã tín nhiệm ông, bản thân mong muốn sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ trong thời gian tới. Đồng thời, khẳng định đây là vinh dự và cũng là trách nhiệm to lớn, đòi hỏi bản thân phải nỗ lực, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt trọng trách của mình, thực hiện tốt vai trò, nhiệm vụ được giao./.