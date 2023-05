Nghệ An có gần 37.000 thí sinh đăng ký thi tốt nghiệp THPT năm 2023

Tin mới

Bảng tổng sắp SEA Games 32 ngày 15/5: Việt Nam gần mốc 300 huy chương Với 107 Huy chương Vàng đã giành được, Đoàn Thể thao Việt Nam tiếp tục bắt đầu ngày thi đấu 15/5 với vị trí dẫn đầu bảng tổng sắp huy chương của SEA Games 32.

Cảng Cửa Lò đón chuyến tàu container quốc tế đầu tiên trong năm 2023 (Baonghean.vn) - Tàu HF FORTUNE đã cập Cảng Cửa Lò sáng 15/5 để xếp dỡ 150 container hàng hóa. Đây là tàu quốc tế đầu tiên cập Cảng Cửa Lò trong năm 2023.

Cảnh báo El Nino đến sớm khiến nắng nóng và hạn mặn gay gắt ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn Quốc gia, mùa Hè năm nay nắng nóng, nhiệt độ không khí cao hơn từ 0,5 - 1 độ C so với trung bình nhiều năm và đến sớm hơn, trời lại rất ít mưa so với các năm trước đây.

Trao tặng nhà 'Đại đoàn kết' trị giá 80 triệu đồng ở huyện Con Cuông (Baonghean.vn) - Ban Vận động Quỹ "Vì người nghèo" và Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Con Cuông phối hợp với Câu lạc bộ Đồng Đội (TP. Vinh) tổ chức bàn giao nhà cho hộ nghèo có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở xã Yên Khê, huyện Con Cuông.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ thông báo khả năng vỡ nợ trong vòng 2 tuần tới (Baonghean.vn) - Bộ trưởng Tài chính Mỹ Janet Yellen tuyên bố trong vòng 2 tuần tới sẽ thông báo cho Quốc hội về thời điểm có thể xảy ra vỡ nợ, như Bloomberg đưa tin.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An (Baonghean.vn) - Sáng 15/5, được sự ủy quyền của Tổng Công ty Điện lực miền Bắc, Công ty Điện lực Nghệ An (PC Nghệ An) tổ chức Lễ công bố Quyết định về việc bổ nhiệm ông Phạm Văn Nga - Giám đốc Điện lực thành phố Vinh giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Điện lực Nghệ An.

Hiệu quả các dự án hợp tác Nghệ An - Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp (Baonghean.vn) - Những năm qua, hợp tác Nghệ An và Nhật Bản trên lĩnh vực nông nghiệp đạt được nhiều kết quả quan trọng, trong đó có khá nhiều dự án lớn.

9 nhóm đối tượng được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7 Chính phủ vừa ban hành nghị định ngày 14/5 quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang. Từ ngày 1/7/2023, áp dụng mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng cho 9 nhóm đối tượng.

Giá lúa gạo neo cao, thị trường sôi động; Giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh (Baonghean.vn) - Thị trường nông sản hôm nay (15/5) diễn biến sôi động. Giá lúa gạo neo cao, giá cà phê trong nước tiếp tục tăng mạnh, giá tiêu tăng trở lại, cao nhất 76.500 đồng/kg...

Công viên hot nhất ở TP. Vinh thu hút nhiều gia đình nổi tiếng tới chơi (Baonghean.vn) - Khung cảnh tựa như vườn cổ tích của Công viên Hồ Thiên Nga đã thu hút nhiều gia đình nổi tiếng Nghệ An như: cầu thủ Quế Ngọc Hải, Xuân Mạnh, Trọng Hoàng, nhà văn Song Hà,… tới thăm quan, check-in.

Những cảm xúc lắng đọng sau đêm diễn 'Mạch nguồn ví, giặm' (Baonghean.vn) - Chương trình "Mạch nguồn ví, giặm" đã chạm đến trái tim khán giả bằng những bài hát đi cùng năm tháng, với những phần trình diễn xuất sắc của các nghệ sĩ xứ Nghệ. Cùng Báo Nghệ An chia sẻ những cảm xúc ngay sau đêm diễn.

Chăm lo, xây dựng tổ chức Đội ngày càng vững mạnh (Baonghean.vn) - Nhân kỷ niệm 82 năm ngày thành lập Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh (15/5/1941-15/5/2023), phóng viên Báo Nghệ An có cuộc trò chuyện với anh Trần Linh - Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh về công tác Đội và phong trào thiếu nhi trong tình hình mới.

Chi Pu 'lột xác' nóng bỏng, sở hữu tài sản khủng sau gần 15 năm vào showbiz Sau gần 15 năm vào showbiz, Chi Pu từ hot girl đời đầu trở thành mỹ nhân nóng bỏng, sở hữu khối tài sản khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Lừa đảo hơn 1 tỷ đồng bằng 'chiêu' bán tài khoản game Cơ quan chức năng cho biết, đơn vị đã triệt xóa thành công nhóm chuyên tổ chức lừa đảo bán tài khoản chơi game trên không gian mạng để chiếm đoạt khoảng 1 tỷ đồng của hơn 300 nạn nhân.

Những hình ảnh ấn tượng tại đêm diễn 'Mạch nguồn ví, giặm' (Baonghean.vn) - Chương trình "Mạch nguồn ví, giặm" diễn ra vào đêm 14/5 đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng khán giả. Cùng Báo Nghệ An nhìn lại những hình ảnh đẹp tại đêm diễn.

U22 Việt Nam khủng hoảng tiền đạo trước trận tranh Huy chương Đồng; Barca vô địch La Liga 2022/23 sớm 4 vòng đấu (Baonghean.vn) - U22 Việt Nam khủng hoảng tiền đạo trước trận tranh Huy chương Đồng; Barca vô địch La Liga 2022/23 sớm 4 vòng đấu; Việt Nam cán mốc 100 Huy chương Vàng SEA Games 32... là những tin tức thể thao đáng chú ý trong 24h qua.

Dự báo từ ngày 17-23/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng ở Nghệ An (Baonghean.vn) - Nghệ An ngày 15/5, các khu vực sáng sớm có mưa rào và dông vài nơi, trưa, chiều trời nắng. Dự báo từ khoảng ngày 17-23/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng ở Bắc và Trung Trung Bộ.

Vận động viên Nghệ An giành Huy chương Vàng lặn 800m tại SEA Games 32 (Baonghean.vn) - Tối 14/5, vận động viên Nguyễn Trọng Dũng, người Nghệ An đã xuất sắc giành tấm Huy chương Vàng ở nội dung lặn vòi hơi chân vịt 800m nam tại SEA Games 32.

Công an Nghệ An giành giải xuất sắc toàn đoàn tại Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 khu vực IV (Baonghean.vn) - Tối 14/5, tại thành phố Vinh, Liên hoan Nghệ thuật quần chúng Công an nhân dân lần thứ XII năm 2023 khu vực IV tổ chức bế mạc và trao giải. Đoàn Nghệ thuật quần chúng Công an tỉnh Nghệ An là đơn vị có chương trình nghệ thuật xuất sắc nhất” tại Liên hoan lần này.

Bế mạc và trao giải Liên hoan 'Tiếng hát người lao động' năm 2023 (Baonghean.vn) - Sau 2 ngày diễn ra sôi nổi, Liên hoan “Tiếng hát người lao động” của Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An năm 2023 đã bế mạc, trao giải cho những cá nhân, tập thể xuất sắc nhất.

Xúc động đêm nhạc 'Mạch nguồn ví, giặm' tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An (Baonghean.vn) - Tối 14/5, tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô, Hội đồng hương Nghệ An tại Hà Nội tổ chức chương trình đêm nhạc tri ân 5 nhạc sĩ tài hoa của Nghệ An với tên gọi "Mạch nguồn ví, giặm".

Bóng bàn Việt Nam giành Huy chương Vàng đôi nam nữ tại SEA Games 32 sau 24 năm chờ đợi (Baonghean.vn) - Chiều 14/5, cặp đôi Anh Hoàng - Mai Ngọc giành Huy chương Vàng lịch sử ở nội dung bóng bàn đôi nam nữ tại SEA Games 32.

Sau 23 năm, kỷ nguyên mới của Nga bắt đầu dưới thời ông Putin? (Baonghean.vn) - Khoảng 1,5 năm trở lại đây, cuộc thảo luận về vai trò và vị trí của Tổng thống Vladimir Putin trong lịch sử nước Nga diễn ra sôi nổi. Giữa những đồn đoán, ông Putin đã khẳng định được những gì, và nhiệm vụ đưa nước Nga trở lại vị thế cường quốc liệu có trở thành hiện thực?

Đọc truyện đêm khuya: Dưới gốc cây trứng cá (Baonghean.vn) - Truyện ngắn đề cập đến tình bạn giữa ba người đàn ông là Vũ, Lý và nhân vật chính – nhân vật xưng “tôi”. Vốn là ba người bạn thân, ba thanh niên ở quê lên thành phố học và ở lại định cư, ba chàng trai đã có những công việc, cuộc sống khác nhau.

Nỗ lực thay đổi môi trường sống an toàn cho phụ nữ và trẻ em (Baonghean.vn) - Nạn nhân chủ yếu của bạo lực gia đình là phụ nữ và trẻ em. Bởi vậy, một trong những chương trình, nội dung công tác của các cấp Hội Phụ nữ tỉnh Nghệ An là tuyên truyền, hỗ trợ phụ nữ phòng, chống bạo lực gia đình bằng nhiều hoạt động thiết thực.

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 14/5 (Baonghean.vn) - Khai mạc Liên hoan Tiếng hát Làng Sen năm 2023; Người dân được khám, cấp thuốc miễn phí tại "Ngày hội Thầy thuốc trẻ làm theo lời Bác"; Tăng cường kiểm tra, giám sát để phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong trường học... là những thông tin chính trong ngày 14/5.

Logo và tên của 10 hãng xe hạng sang ra đời như thế nào? Cùng tìm hiểu sự ra đời của tên và logo của 10 hãng xe nổi tiếng thế giới với bài viết dưới đây.

Đường dây cá độ bóng đá 50 tỷ đồng mỗi tháng sa lưới Công an tỉnh Hà Nam xác định, từ đầu năm 2023 đến thời điểm bắt giữ, các đối tượng đã tham gia cá độ bóng đá với số tiền 50 tỷ đồng/tháng.