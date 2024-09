Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9 Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ; Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tiến độ Dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai; Tiếp nhận hơn 40,5 tỷ đồng ủng hộ đồng bào miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3… là những thông tin nổi bật ngày 16/9.

* Tỉnh ủy Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/2024/QH15 ngày 26/6/2024 của Quốc hội về bổ sung thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An.

Khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Ảnh minh họa: Thành Cường

* Sáng 16/9, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 9/2024.

Cùng tham gia tiếp công dân có Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, đại diện Thường trực HĐND tỉnh, các ban Đảng, Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành liên quan.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân Trần Xuân Danh - Giám đốc Công ty TNHH Nam Hưng. Ảnh: Phạm Bằng

* Ngày 16/9, đồng chí Bùi Thanh An - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra và làm việc về tình hình triển khai thực hiện các dự án Khu công nghiệp Hoàng Mai I, Hoàng Mai II. Cùng đi có đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cấp tỉnh và thị xã Hoàng Mai.

Đoàn công tác tham quan dây chuyền sản xuất của Tập đoàn Runergy ở KCN Hoàng Mai I. Ảnh: TL

* Tính đến 9 giờ ngày 16/9, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, Ban Cứu trợ tỉnh Nghệ An đã tiếp nhận ủng hộ của các tập thể, cá nhân với tổng giá trị hơn 40,5 tỷ đồng (tiền và hiện vật) để hỗ trợ đồng bào miền Bắc.

Ban Vận động Quỹ vì người nghèo và cứu trợ tỉnh Nghệ An tiếp nhận sự ủng hộ của các tập thể, cá nhân. Ảnh: Thành Duy

* Trên địa bàn TP. Vinh hiện nay có khoảng 50.000 cây xanh các loại, trong đó khoảng 50% là cây có tuổi đời lâu năm, cành lá sum suê, tiềm ẩn nguy cơ gãy đổ mùa mưa bão. Hiện TP. Vinh đang tiến hành cắt tỉa hàng loạt cây xanh để ứng phó với mưa bão.

Công nhân của Công ty CP Công viên cây xanh TP. Vinh cắt tỉa cây xanh để ứng phó trong mùa mưa bão. Ảnh: Quang An

* Học sinh vi phạm an toàn giao thông sẽ bị gửi thông báo về trường. Đây là một trong những nội dung được quán triệt tại Lễ phát động an toàn giao thông cho học sinh đến trường do Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức, diễn ra vào sáng 16/9, tại Trường THPT Kim Liên (Nam Đàn).