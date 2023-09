Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 16/9

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - Hôm nay (16/9), Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh Nghệ An đón nhận một sự kiện quan trọng. Đó là Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức quán triệt và triển khai Nghị quyết số 39-NQ/TW về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An.

* Chủ trì Hội nghị có các đồng chí: Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương Đảng; Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương; Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Minh Hưng - Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An.

Cùng với 700 đại biểu tại điểm cầu chính, hội nghị được kết nối trực tuyến đến 655 điểm cầu; trong đó, có 30 điểm cầu cấp huyện, đảng ủy trực thuộc và 625 điểm cầu cấp xã, chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn toàn tỉnh. Tổng số cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân tham gia khoảng 42.000 người/655 điểm cầu.

Trên cơ sở tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 26 - NQ/TW về phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2020, để Nghệ An phát triển nhanh, bền vững, toàn diện, sớm trở thành tỉnh khá của cả nước, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 39 -NQ/TW ngày 18/7/2023 về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Đây là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân cả nước.

Toàn cảnh hội nghị tại điểm cầu chính Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Nghệ An. Ảnh: Thành Duy

* Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương khẳng định, việc ban hành Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị tiếp tục thể hiện sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với tỉnh Nghệ An - quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Trần Tuấn Anh cũng nêu những điểm mới, nổi bật, trọng tâm của Nghị quyết số 39-NQ/TW, trong đó, nhấn mạnh mục tiêu được đề ra trong văn kiện và 9 nhiệm vụ, giải pháp nhằm hiện thực hóa nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng chí Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương trình bày những nội dung chủ yếu của Nghị quyết số 39-NQ/TW. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ nhằm thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh, Chính phủ sẽ kiến tạo, lãnh đạo và đồng hành với Nghệ An trong thực hiện văn kiện quan trọng này.

Đó là việc xây dựng và ban hành Chương trình hành động nhằm thống nhất chỉ đạo các cấp, các ngành tổ chức quán triệt, triển khai, cụ thể hóa Nghị quyết, tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức, hành động và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức các cấp, ngành và Nhân dân tỉnh Nghệ An về vị trí, vai trò của tỉnh Nghệ An đối với vùng Bắc Trung Bộ, Duyên hải Trung Bộ và cả nước; xứng đáng là quê hương của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Minh Khái - Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ trình bày dự thảo Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Ảnh: Thành Cường

* Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Định - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Đảng Đoàn Quốc hội sẽ phối hợp chặt chẽ với Chính phủ và Nghệ An để xây dựng cơ chế, chính sách mới cho tỉnh

Đồng chí cho biết, để hiện thực hóa Nghị quyết số 39-NQ/TW, Bộ Chính trị giao Đảng đoàn Quốc hội lãnh đạo rà soát, ban hành bổ sung một số cơ chế, chính sách đặc thù để vừa tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong Nghị quyết của Bộ Chính trị.

Đảng đoàn Quốc hội nhận thức rằng, việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị cần phải xác định rõ các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, gắn kết chặt chẽ, đồng bộ, hiệu quả với việc tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các nghị quyết, kết luận, chỉ đạo của Bộ Chính trị, của Ban Bí thư, trong đó có Nghị quyết số 26 -NQ/TW và các văn kiện khác của Đảng có liên quan trực tiếp; Chương trình hành động của tỉnh Nghệ An còn phải gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh; đồng thời, Chương trình hành động Nghị quyết của Bộ Chính trị còn có thể điều chỉnh, bổ sung trong quá trình thực hiện.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày một số nội dung của Đảng đoàn Quốc hội thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Ảnh: Thành Cường

* Trình bày dự thảo Chương trình hành động, Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý khẳng định: Nghị quyết số 39 -NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 là văn kiện có ý nghĩa hết sức quan trọng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước đối với quê hương của Bác Hồ kính yêu, tạo điều kiện để tỉnh Nghệ An phát triển tương xứng với vị trí, vai trò trong khu vực Bắc Trung Bộ, phù hợp mong muốn, kỳ vọng của Trung ương và Nhân dân cả nước.

“Nhận thức sâu sắc vinh dự, trách nhiệm được Trung ương trao, Tỉnh ủy Nghệ An đã nghiên cứu, xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với tinh thần khẩn trương, bài bản, phát huy trách nhiệm, trí tuệ của tập thể, cá nhân”, đồng chí Thái Thanh Quý nhấn mạnh.

Bí thư Tỉnh ủy Nghệ An Thái Thanh Quý trình bày dự thảo Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Nghệ An thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW. Ảnh: Thành Cường

* Tham luận tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho rằng, Nghệ An có vị trí chiến lược hết sức quan trọng, đóng vai trò cực tăng trưởng, trung tâm vùng Bắc Trung Bộ, đồng thời là cầu nối quan trọng trong hành lang kinh tế Bắc - Nam và Đông - Tây. Các chủ trương, chính sách về phát triển trong thời gian qua xác định rõ vai trò quan trọng của tỉnh Nghệ An.

Đồng chí Nguyễn Chí Dũng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư phát biểu tham luận. Ảnh: Thành Cường

* Kết luận Hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai - Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, Trưởng ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh, để Nghị quyết số 39 đi vào cuộc sống, đòi hỏi sự lãnh đạo, chỉ đạo tập trung, chủ động, có trọng tâm, trọng điểm, hiệu quả của các cấp ủy tổ chức Đảng, hệ thống chính trị của Nghệ An.