Thời sự

Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/1

Tỉnh Nghệ An gặp mặt các cơ quan báo chí nhân dịp Xuân Ất Tỵ năm 2025; Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thăm, chúc tết các địa phương; Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh tiếp công dân phiên định kỳ tháng 1; Xử phạt, đình chỉ hoạt động 2 tháng đối với Công ty TNHH Y học Nghệ An... là những thông tin đăng trên baonghean.vn ngày 17/1.