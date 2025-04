Thời sự Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/4 Hội nghị quán triệt Kết luận số 132-KL/TW của Bộ Chính trị, Nghệ An tiếp nhận hỗ trợ xây 100 căn nhà cho người khó khăn về nhà ở từ doanh nghiệp tỉnh Bình Dương; Trưng bày phương tiện, vũ khí trong kháng chiến chống Mỹ tại Cột mốc số 0 - đường Hồ Chí Minh... là những thông tin đăng tải ngày 17/4.

* Sáng 17/4, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức Hội nghị quán triệt Kết luận số 132-KL/TW, ngày 18/3/2025 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW, ngày 16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống và kiểm soát ma tuý.

Toàn cảnh điểm cầu tỉnh Nghệ An. Ảnh: Phạm Bằng

* Chiều 17/4, đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bàn và thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy chủ trì hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh để bàn và thực hiện một số nội dung theo thẩm quyền. Ảnh: Phạm Bằng

* Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Tỉnh ủy. Sau khi hợp nhất, Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Nghệ An có Ban Biên tập và 12 phòng chuyên môn trực thuộc, giảm 4 phòng, đạt tỷ lệ 25%. Nội dung trên được thống nhất tại hội nghị lần thứ 21 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

* Nghệ An không quá 500 đại biểu dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2025 -2030.

* Chiều 17/4, Ban Chỉ đạo Chương trình xoá nhà tạm, nhà dột nát tỉnh Nghệ An tiếp nhận 3 tỷ đồng từ doanh nghiệp ở Bình Dương.

Ảnh: Mai Hoa

* Thành phố Vinh đang chỉ đạo các đơn vị gấp rút hoàn thành các điểm check-in, tiểu cảnh, trang trí các tuyến đường rực rỡ để phục vụ du khách khi về với biển Cửa Lò vào ngày khai hội 19/4.

VinWonders Cửa Hội là khu vui chơi giải trí quy mô lớn nằm tại bãi biển Cửa Lò. Đây là điểm đến hấp dẫn với nhiều hoạt động giải trí đa dạng, phù hợp cho cả gia đình và nhóm bạn, đặc biệt, các cửa hàng nơi đây đều thu hút với nhiều màu sơn khác nhau. Ảnh: Q.A

* Trưng bày phương tiện, vũ khí trong kháng chiến chống Mỹ tại Cột mốc số 0 - đường Hồ Chí Minh - đường Hồ Chí Minh, tại thị trấn Tân Kỳ- Nghệ An.

Toàn cảnh khuôn viên Di tích lịch sử Cột mốc số 0 - đường Hồ Chí Minh nhìn từ trên cao. Ảnh: Xuân Hoàng

* Thầy giáo ở Nghệ An tái hiện thời khắc xe tăng húc đổ cổng Dinh Độc Lập bằng phấn màu.

Thầy Nguyễn Trí Hạnh bên tác phẩm "Khí thế hào hùng 30/4". Ảnh: NVCC

* Sáng 17/4, tại Trường Phổ thông Dân tộc Bán trú Tiểu học Mai Sơn (xã Mai Sơn, huyện Tương Dương), các đơn vị tổ chức Lễ gắn biển công trình thư viện và trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Ảnh: Hồ Hòe

* “Ngày hội việc làm đợt 2, năm 2025” tại tỉnh Nghệ An sẽ được tổ chức vào Chủ nhật, ngày 27/4/2025 trong Khu công nghiệp WHA Nghệ An ở xã Nghi Hưng (huyện Nghi Lộc). Đây là một trong những hoạt động để các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn Nghệ An tìm kiếm nguồn lao động chất lượng phục vụ công cuộc phát triển.