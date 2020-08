Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/8

* Sáng 17/8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 khai mạc phiên chính thức. Đại hội có 247 đại biểu đại diện cho 7.613 đảng viên của 54 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Nhiệm kỳ 2015 - 2020, kinh tế Quỳ Hợp tăng trưởng khá, bình quân đạt 7,4%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần giá trị công nghiệp, xây dựng cơ bản và dịch vụ thương mại. Thu ngân sách năm 2020 ước đạt 163 tỷ đồng, đứng thứ 4 toàn tỉnh (không tính tiền đấu giá đất). Công tác thu hút đầu tư, huy động nguồn lực đạt được nhiều kết quả khả quan. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội giai đoạn 2016 - 2020 ước đạt 7.262 tỷ đồng, gấp 2,4 lần so với giai đoạn 2011 - 2015.

Các đại biểu dự đại hội. Ảnh: Nguyên Nguyên

Là huyện miền núi có 14 xã đặc biệt khó khăn, song với sự nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện nhà, đến tháng 6/2020, Quỳ Hợp có 6 xã, 14 xóm, bản đạt chuẩn nông thôn mới. Năm 2020, giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt 81 triệu đồng; thu nhập bình quân đầu người đạt khoảng 30 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 10,22%.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Sơn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các đoàn thể và nhân dân huyện Quỳ Hợp đạt được trong thời gian qua. Đồng chí cũng phân tích, chỉ rõ những tồn tại, hạn chế mà Đảng bộ huyện Quỳ Hợp cần khắc phục, có những giải pháp sát thực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy cũng lưu ý nhiều nội dung, giải pháp trọng tâm mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Quỳ Hợp cần nỗ lực trong 5 năm tới…

Đồng chí Nguyễn Xuân Sơn- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quỳ Hợp. Ảnh: Nguyên Sơn

Tại Đại hội, các đại biểu đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 37 đồng chí. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu 11 đồng chí vào Ban Thường vụ Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Phan Đình Đạt - Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2015 - 2020 được bầu tái cử chức vụ Bí thư Huyện ủy Quỳ Hợp nhiệm kỳ 2020 - 2025; 2 đồng chí: Cao Đức Trung và Nguyễn Đình Tùng được bầu vào chức vụ Phó Bí thư Huyện ủy, nhiệm kỳ 2020 - 2025.



Lãnh đạo tỉnh Nghệ An và các sở, ban, ngành tặng hoa, chụp ảnh lưu niệm với các đồng chí trong BCH Đảng bộ huyện Quỳ Hợp, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Nguyên Sơn

* Cũng liên quan đến công tác tổ chức đại hội Đảng các cấp, chiều 17/8, Đảng bộ huyện Quế Phong khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Về dự đại hội có 236 đại biểu chính thức đại diện cho 5.254 đảng viên thuộc 41 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.



Tại phiên trù bị, Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch gồm 7 đồng chí; Đoàn Thư ký gồm 2 đồng chí; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu gồm 5 đồng chí. Đại hội đã biểu quyết thông qua Chương trình, Quy chế làm việc, Nội quy của Đại hội; quán triệt những nội dung cơ bản của Quy chế bầu cử trong Đảng.

Các đại biểu biểu quyết thống nhất các nội dung tại đại hội. Ảnh: Thanh Lê

Đại hội đã thảo luận dự thảo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; quán triệt và thống nhất một số nội dung về công tác bầu cử.

* Cũng trong buổi chiều 17/8, Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh Nghệ An khai mạc phiên trù bị Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đại hội có sự tham gia của 244 đại biểu, đại diện cho hơn 5.600 đảng viên của 133 tổ chức cơ sở đảng trong toàn Đảng bộ.

Toàn cảnh phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 17/8, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung tiếp công dân định kỳ tháng 8/2020.

Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp ông Nguyễn Bá Ngọc (được ông Nguyễn Văn Thung, trú xóm 13, xã Nghi Phú, TP Vinh ủy quyền). Ông Thung khiếu nại việc UBND TP. Vinh áp giá bồi thường, hỗ trợ đối với thửa đất số 226, tờ bản đồ số 27, xã Nghi Phú cho gia đình theo giá đất nông nghiệp là không đúng quy định; tiếp ông Nguyễn Khắc Liên (trú xóm 10, xã Nghi Phú, TP.Vinh) kiến nghị cấp thẩm quyền giải quyết việc Nhà nước thu hồi gần 2.000m2 đất nông nghiệp của gia đình ông để xây dựng khu tái định cư dẫn đến gia đình ông không còn đường vào thửa đất 197.

Tại buổi làm việc Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành liên quan xử lý các vấn đề công dân yêu cầu trên cơ sở đúng quy định của pháp luật.

Toàn cảnh phiên tiếp công dân tháng 8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đức Trung. Ảnh: Phạm Bằng

* Sáng 17/8, các đồng chí đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã đến tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh Nghệ An nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống Công an nhân dân (19/8/1945 - 19/8/2020); 15 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, 75 năm Ngày thành lập Công an tỉnh Nghệ An (19/8/1945 - 19/8/2020).

Các đồng chí Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa, chúc mừng Công an tỉnh nhân ngày truyền thống Công an nhân dân. Ảnh: Sỹ Thành

* Chiều 17/8, Trường Cao đẳng Việt Đức Nghệ An tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng nhà trường.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao Quyết định số 2668 ngày 10/8/2020 của UBND tỉnh Nghệ An bổ nhiệm đồng chí Cao Văn Tuấn - Trưởng khoa Điện giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức, nhiệm kỳ 5 năm 2020 - 2025.

Đồng chí Nguyễn Thanh Hoàng - Phó Giám đốc Sở Nội vụ trao quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Việt Đức cho đồng chí Cao Văn Tuấn. Ảnh: Thu Hương

* Rút kinh nghiệm từ bài học lây nhiễm chéo ở các bệnh viện Đà Nẵng, hiện nay, các bệnh viện ở Nghệ An đã kích hoạt, đưa ra nhiều giải pháp đồng bộ để phòng, chống Covid-19 một cách hiệu quả.

Theo đó, các bệnh viện trên địa bàn tỉnh đều đã kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19, thành lập đội phản ứng nhanh, sẵn sàng ứng phó các tình huống dịch. Nhờ sự chủ động bố trí và tuyên truyền, hiện nay, người bệnh và người nhà bệnh nhân khi đến khám, điều trị tại các bệnh viện, trung tâm y tế đều tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 như: đeo khẩu trang, khai báo lịch sử những nơi đã đi và đến trong vòng 14 ngày qua và ngồi giãn cách khi chờ khám bệnh.

Chuẩn bị sẵn sàng cho tình huống có bệnh nhân, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An tổ chức tập huấn để nhân viên y tế có thể nhuần nhuyễn hơn về kỹ thuật đặt nội khí quản cho bệnh nhân Covid-19.

* Cơ quan CSĐT Công an TP.Vinh vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can với các đối tượng có hành vi tổ chức cho người khác vượt biên sang Trung Quốc trái phép. Ban chuyên án xác định được đối tượng chính trong đường dây này là Ngô Văn Linh; Bùi Văn Lưu (SN 1993), xã Quảng Thạch và Hoàng Thanh Tuấn (SN 1995) trú tại xã Quảng Nham, cùng huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa.

Các đối tượng này đã dùng thủ đoạn lên mạng xã hội tìm kiếm người dân có nhu cầu đi xuất khẩu lao động chui tại Trung Quốc với lời mời hấp dẫn: Đi nhanh, không cần giấy tờ tùy thân và chỉ cần “cọc” số tiền 2 triệu đồng.

Qua kết quả điều tra ban đầu, Ban chuyên án đã xác định được từ năm 2015 đến nay, nhóm đối tượng do Linh cầm đầu đã tổ chức đưa hơn 300 người Việt Nam xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc…