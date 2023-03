Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/3

(Baonghean.vn) -Hôm nay 17/3, kỷ niệm 110 năm ngày sinh Đại tướng Chu Huy Mân, tại Nghệ An đã diễn ra Hội thảo khoa học về người chiến sỹ cộng sản kiên trung của Đảng và Quân đội, người con ưu tú của quê hương Nghệ An. Đây cũng là dòng sự kiện nổi bật trên Baonghean.vn.

* Sáng 17/3, tại TP. Vinh, Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, tỉnh Nghệ An đồng tổ chức Hội thảo khoa học: "Đại tướng Chu Huy Mân - nhà chính trị, quân sự xuất sắc của cách mạng Việt Nam, người con ưu tú của quê hương Nghệ An".

Dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Ban Tuyên giáo Trung ương, Tỉnh uỷ Nghệ An, Ban, Bộ, ngành Trung ương cùng nhiều tướng lĩnh, đồng chí, đồng đội và gia đình Đại tướng Chu Huy Mân.

Đại tướng Chu Huy Mân (1913 - 2006), nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Nhà nước, nguyên Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam,… là nhà chính trị, quân sự tài ba, tấm gương sáng về đạo đức cách mạng. Đại tướng tên khai sinh là Chu Văn Điều, sinh ra tại xã Yên Lưu, tổng Yên Trường, phủ Hưng Nguyên (nay là xã Hưng Hòa, TP. Vinh), tỉnh Nghệ An.

Phát biểu khai mạc hội thảo, Thượng tướng Lê Huy Vịnh - Thứ trưởng Bộ Quốc phòng nhấn mạnh, quá trình phấn đấu, rèn luyện đã đưa người thanh niên yêu nước Chu Văn Điều trở thành nhà quân sự, chính trị tài ba, một vị tướng kiệt xuất, có nhiều công lao và đóng góp to lớn vào thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đồng chí còn là tấm gương đạo đức, nhân cách của người chiến sĩ cộng sản, cống hiến hết mình vì nước, vì dân.

Kết quả hội thảo sẽ góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân, đặc biệt là thế hệ trẻ nâng cao tinh thần yêu nước, yêu chủ nghĩa xã hội và lòng tự hào, tự tôn dân tộc; xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, xứng đáng là lực lượng nòng cốt cho toàn Đảng, toàn dân bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

* Tại Hội thảo, đồng chí Thái Thanh Quý - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH, Chủ tịch HĐND tỉnh Nghệ An đã có bài phát biểu quan trọng.

Bài phát biểu có đoạn: “Trong suốt chiều dài lịch sử phát triển của đất nước, đất và người Nghệ An đã có những đóng góp quan trọng vào tiến trình ấy. Thế hệ nối tiếp thế hệ, nhân dân Nghệ An đã hòa mình vào dòng người Việt, cùng anh dũng chiến đấu, chiến thắng giặc ngoại xâm, giành độc lập tự do cho dân tộc. Thiên nhiên khắc nghiệt, lịch sử lắm gian nan, vùng đất ấy cũng đã ươm mầm, sinh ra nhiều người con ưu tú, danh nhân văn hóa, chí sĩ yêu nước, chiến sỹ cách mạng, tướng lĩnh có đóng góp công trạng vẻ vang, góp phần bồi đắp nên một xứ Nghệ “địa linh nhân kiệt”. Đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân là một trong những người con tiêu biểu đó”… “Phát huy truyền của quê hương Xô viết anh hùng, học tập tấm gương đồng chí Đại tướng Chu Huy Mân và lớp lớp các thế hệ tiền bối cách mạng, Đảng bộ và nhân dân Nghệ An đã kiên trì, vượt qua khó khăn, thử thách và có nhiều đóng góp quan trọng qua các thời kỳ cách mạng, góp phần cùng nhân dân cả nước giành thắng lợi vẻ vang trong cách mạng giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả”...

* Đại tướng Chu Huy Mân là vị tướng văn võ song toàn, là nhà chính trị có tư duy mẫn tiệp, là người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đã có rất nhiều nhà quân sự, nhà nghiên cứu viết về ông. Nhân kỷ niệm 110 năm ngày sinh của ông, trên Báo Nghệ An điện tử đã đăng tải bài viết của đồng chí Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Tỉnh ủy: “Học tập tấm gương cộng sản Chu Huy Mân, xây dựng Đảng bộ Nghệ An vững mạnh”.

* Sáng 17/3, Tổng cục Thuế tổ chức Lễ Công bố quyết định của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế về công tác cán bộ tại tỉnh Nghệ An.

Căn cứ các quy định, quyết định của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, của Bộ Tài chính về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm cán bộ, giới thiệu cán bộ lãnh đạo, quản lý; căn cứ thống nhất hiệp y của Tỉnh uỷ Nghệ An, ngày 15/02/2023, Quyền Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành Quyết định số 196 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Nghệ An đối với đồng chí Võ Văn Hùng - Uỷ viên Ban Thường vụ Thị uỷ, Phó Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò giữ chức Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An.

Thay mặt Tổng cục Thuế và Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, đồng chí Bùi Thanh An - Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao Quyết định bổ nhiệm và chúc mừng tân Phó Cục trưởng Cục Thuế Nghệ An – Võ Văn Hùng.

* Lễ trao Giải thưởng Lý Tự Trọng cấp tỉnh năm 2023 dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 18/3. Theo đó, Nghệ An có 13 cán bộ Đoàn xuất sắc sẽ được đón nhận giải thưởng này.

Đây là các cán bộ Đoàn hoạt động trong nhiều lĩnh vực, họ không chỉ có thành tích cá nhân xuất sắc, tiêu biểu mà điều đặc biệt đối với họ là tinh thần xây dựng, đóng góp, trách nhiệm với tổ chức Đoàn. Từ đó luôn tiên phong, đi đầu trong mọi mặt công tác, góp phần xây dựng tổ chức Đoàn ngày càng vững mạnh.

Chân dung 13 cán bộ Đoàn xuất sắc sẽ được trao giải thưởng.

* Do mực nước sông Lam xuống thấp, các trạm bơm không hoạt động được làm trên 1.000 ha lúa của các huyện Thanh Chương và Đô Lương có nguy cơ chết do hạn, UBND tỉnh Nghệ An đã có công văn thống nhất phương án điều tiết lưu lượng các hồ chứa thủy điện: Bản Vẽ, Khe Bố, Chi Khê.