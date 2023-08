Nghệ An: Thông tin nổi bật ngày 17/8

Theo dõi Báo Nghệ An trên

(Baonghean.vn) - UBND tỉnh tổ chức Hội nghị giao ban toàn tỉnh; Nghệ An tổng kết Luật Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam; Quỹ lương hưu hằng tháng của Nghệ An tăng thêm hơn 90 tỉ đồng; Nghệ An đầu tư xây dựng hệ thống điện trang trí cầu Cửa Hội bắc qua sông Lam...